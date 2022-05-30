投資三億七千萬元 國軍唯一寒訓基地武嶺營區動工整建
國防部今日公告「武嶺營區新建統包工程」決標，將耗資3億7千萬餘元，動員三家得標廠商，重新整建營舍，預估113年5月底前完工。
武嶺營區位處合歡山谷地，海拔高達3110公尺，是國軍唯一的寒訓基地，由陸軍航特部特訓中心管轄，營區歷史可追溯至1960年的「陸軍山寒地作戰訓練中心」，持續有特戰部隊進行訓練。但營區位於高山林帶，整修涉及地權及環保因素，促成不易，營舍至今都是老舊平房，已數十年未整修。
根據決標案顯示，全案將在武嶺營區興建現代新式建築物，以有效提升官兵生活品質，建物須符合軍事設施標準及滿足功能便利的要求，使戰備任務與後勤支援相結合，並納入自動化、資訊化、電子化理念，充分結合民間資源，以因應突發狀況時，迅速恢復設施功能。
標案顯示，全案已於4月動工，預估113年5月底前完工。全案依土木、水電不同分標案，有三家廠商得標。
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