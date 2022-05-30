胡家琪西點軍校畢業載譽返國 初官可望向四三砲報到

我國派赴美國西點軍校就讀的陸軍官校學生胡家琪，日前取得畢業證書，成為我國第二位自西點軍校畢業的女性軍官。她已於日前返台，計畫六、七月參與愛國教育與陸軍官校畢業典禮，授階為少尉軍官；初官落腳部隊應分派至八軍團的四三砲指部擔任排長。

陸軍司令部昨日表示，針對國外軍校畢業生，陸軍定期實施經管鑑定及座談等輔導作為，確保他們在部隊發展正常、長留久任。

陸軍官校史上曾有三位女性通過美國在台協會（AIT）軍文考試，取得赴美就讀西點軍校資格，胡家琪是第二位順利畢業的女性學生。

胡家琪為陸軍官校一百一十年班、正九十期學生，民國一百零七年通過甄選成為奉派就讀美國西點軍校的第三位女性軍校生，台灣時間今年五月廿二日畢業，胡家琪在西點表現優秀，四年級期間不但曾膺選擔任西點入伍生團「野獸營」實習連長，也曾榮獲全美大學「手槍項目」卓越體育徽章榮譽。

據了解，就讀美軍校返國學生目前採戶籍地分發，砲科的胡家琪戶籍是台南，初官落腳部隊應為四三砲指部，該部指揮官張冠軍擁有美陸軍戰院學歷，嫻熟對美軍務。

陸軍司令部昨日表示，陸軍今年西點軍校畢業生胡家琪已於日前返國，後續將與一百一十一年班畢業生共同接受「愛國教育」，並參加官校畢業典禮；根據其選填的砲兵官科，依戶籍地分發擔任排級職務。

陸軍司令部表示，胡家琪在畢業典禮後將先至砲兵訓練指揮部實施分科教育，完訓後由任職單位施予新進人員職前訓練，以利迅速適應部隊環境。

陸軍司令部特別表示，針對國外軍校畢業生，陸軍定期實施經管鑑定及座談等輔導作為，確保渠等於部隊發展正常、長留久任。

西點軍校是在二零零零年重新開始接受台灣學生，第一位順利畢業者是西點二零零四年班的李武陵和二零零六年班的吳致廷，但兩人服役十年即行退伍；洪琬婷是第二位畢業的台灣學生，也是首位女性畢業生，目前官拜中校，任職國防部政務辦公室，負責外軍的聯繫與接待業務。胡家琪則是我國第二位女性西點畢業生。