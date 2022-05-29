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因應增編新訓旅、召訓中心 國軍後備戰士招募員額倍增

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部全民防衛動員署表示，國軍今（111）年招募「後備戰士」，以陸、海、空軍飛行、航管、特戰爆破、兩棲偵搜、通資電及專業修護等高級專長，員額計15個單位9項專長49員。記者潘欣中／攝影
國防部全民防衛動員署表示，國軍今（111）年招募「後備戰士」，以陸、海、空軍飛行、航管、特戰爆破、兩棲偵搜、通資電及專業修護等高級專長，員額計15個單位9項專長49員。記者潘欣中／攝影

國防部全民防衛動員署表示，國軍今（111）年招募「後備戰士」，以陸、海、空軍飛行、航管、特戰爆破、兩棲偵搜、通資電及專業修護等高級專長，員額計15個單位9項專長49員；而明（112）年因應增編新訓旅、召訓中心及後備部隊基幹人力，現初步決議召募百餘名後備戰士，以因應需求。

全動署向立法院報告表示，「後備戰士」自106年開始試行，該年度計畫招募123員，核定100員，達成率81%；107年因大幅增加招募員額為359員，但達成率僅55%；為求招募成效穩健成長，國防部於108年重新檢討招募能量與需求，對象以常備部隊中、高專長及後備部隊基幹人力為主，並藉由每月召開招募檢討會，以落實管制招募成效。

全動署表示，由於110年國軍志願役人員編現比已達90%的目標，經各軍司令、指揮部重新評估後，111年修調以陸、海、空軍飛行、航管、特戰爆破、兩棲偵搜、通資電及專業修護等高級專長，計15個單位9項專長49員。

但全動署說，因應增編新訓旅、召訓中心及後備部隊基幹人力，預判國軍整體人力將產生補充需求，經邀集陸、海、空軍、後備、憲兵、資通電軍及相關業管聯參等單位，研討 112年招募規劃，各單位初步提出需求員額約100餘人，將持續採滾動式訂定招募員額及專長需求。

空軍 國軍 全動署

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