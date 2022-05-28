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公布海空精準彈藥射擊 國防部：捍衛國土主權

聯合報／ 記者洪哲政吳亮賢／台北即時報導
海巡安平艦射擊雄二反艦飛彈。圖／取自國防部「堅定守護 自助人助」影片
海巡安平艦射擊雄二反艦飛彈。圖／取自國防部「堅定守護 自助人助」影片

國防部上午發布「堅定守護 自助人助」影片，披露海、空軍及防空部隊聯合作戰模擬殲擊海空目標操演的動態。國防部說，要讓國人與全世界看見，中華民國為維護台海安全、區域和平穩定所做的努力。

國防部表示，為驗證海、空軍及防空部隊聯合作戰成效，國軍日前實施年度飛彈射擊訓練。國防部今日透過發言人臉書，發布「堅定守護 自助人助」影片，展示海、空軍及海巡艦艇飛彈實彈射擊與接戰能力，強調官兵日以繼夜投入建軍備戰，增強自我防衛力量，捍衛國土主權與民主自由。

國防部表示，此次飛彈射擊任務，以整體防空及聯合制海場景，採「仿真實戰」與「移地訓練」方式執行。透過空中、水面及岸置儎台，射擊各型飛彈，成功驗證海、空軍及海巡艦艇聯合打擊能力。

國防部表示，和平要靠堅實的國防，國軍始終保持高度警戒，嚴密掌握敵情與國際情勢，秉持同島一命的精神，鍛鑄堅韌的全民國防意志。全軍官兵勤訓精練，建立堅強的重層嚇阻戰力；並深切體認唯有自立自強、自助才能人助，以堅定的自我防衛決心，讓國人與全世界看見，中華民國為維護台海安全、區域和平穩定所做的努力。

國防部說，中華民國國軍戮力戰訓，堅守崗位職責，無論面臨何種挑戰，官兵誓將全力守護，護衛家園意志堅定、戰志昂揚。

陸射型雄三反艦飛彈。圖／取自國防部「堅定守護 自助人助」影片
陸射型雄三反艦飛彈。圖／取自國防部「堅定守護 自助人助」影片
疑為增程型弓三發射畫面。圖／取自國防部「堅定守護 自助人助」影片
疑為增程型弓三發射畫面。圖／取自國防部「堅定守護 自助人助」影片

國防部 空軍 飛彈

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