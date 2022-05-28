公布海空精準彈藥射擊 國防部：捍衛國土主權

2020年就已完成，但因疫情延宕到今年5月才上映的「捍衛戰士」續集「獨行俠」（TOP GUN：Maverick），果然在全球引起熱潮。上周末開始上映的香港，立刻拿下票房冠軍。在台灣的試映會上，當初傳說消失的的中華民國國旗布章，在阿湯哥飛行夾克上亮相的那一秒鐘，戲院裡響起一片鼓掌叫好聲。 除了日新月異的電腦動畫，從湯姆克魯斯以降的主要演員，甚至親身登上F-18拍攝飛行畫面，使「獨行俠」成為聲光效果十足的「爽片」，更別說片尾F-14戰機意外的回歸，讓老軍事迷熱淚盈眶。然而在熱鬧之外，片子裡還有哪些門道？有多少鏡頭是編導刻意安排，讓新觀眾不名所以，內行人會心一笑？ 以下是聯合報數位版為讀者的整理：再次提前警告，本文包含大量「劇透」，擔心爆雷的未觀影讀者，請小心觀看。

2022-05-28 08:30