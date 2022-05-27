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國軍九鵬海空聯合制海操演實況曝光 展現捍衛台海決心
海軍司令部今日公布在九鵬實施的海空軍飛彈射擊訓練實況，海巡安平艦射擊雄二反艦飛彈首度曝光，驗證平戰轉換機制。海軍司令部表示，空軍及海巡艦艇聯合打擊能力，可有效阻敵進犯。操演展現國軍捍衛台海安全的決心。
海空軍本月廿四至廿六日在屏東九鵬基地實施實彈操演，模擬攻擊敵軍航空母艦，日前兩枚自海上發射的雄二反艦飛彈與一枚岸置雄三反艦飛彈，精準命中並擊沉40海浬開外的靶艦；空軍則有十二架次IDF戰機，連番自四千呎高度各投擲一枚兩千磅通用炸彈，攻擊除役靶艦錦江艦，威力大到廿公里外的岸際都感到受到震波。下周起九鵬基地將接連實施「天馬」、「雷霆」、「神弓」、「神鷹」實彈射擊操演。
海軍司令部今（27）日發出了新聞稿表示，為強化海、空軍訓練，首次驗證海巡署平戰轉換納入國軍防衛作戰序列機制，國軍日前於九鵬基地及東部海域，實施年度飛彈射擊訓練，驗證海、空軍及海巡艦艇實彈射擊與接戰能力，精進聯合作戰效能，展現捍衛台海安全的決心。
海軍司令部進一步表示，此次任務以整體防空及聯合制海場景，採「仿真實戰」與「移地訓練」方式執行，透過空中、水面及岸置儎臺，對靶船、靶標，射擊各型彈藥，命中率近98%，成功驗證海、空軍及海巡艦艇聯合打擊能力，可有效防敵進犯。
海軍司令部說，落實蔡總統「國艦國造」與「國防自主」政策，海軍依國防部聯合戰力規劃指導，致力建軍備戰及戰備整備工作，透過實戰訓練，驗證海、空軍聯合作戰指管機制與攻擊程序，強化整體防衛作戰能力，確保台海安全。
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