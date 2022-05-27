國軍九鵬海空聯合制海操演實況曝光 展現捍衛台海決心

美國總統拜登表達美國動用武力防衛台灣的說法，這話讓許多台灣人興奮，不過，實際的美軍戰力看在美國學者眼中，可能不是這麼回事情，美方對台海戰事抱持悲觀，去年底已有美國學者撰文質疑以美國陸軍現在的能力，如果要在台海展開有如二次大戰的跳島戰術，或者東南亞叢林的消耗戰，美國陸軍肯定沒有辦法有效執行，因為現在的美軍從911事件後，在阿富汗、伊拉克、敘利亞使用的戰術，技能，科技都是針對恐怖分子，與傳統戰爭不同，美國現在必須要思考的問題，不是美國陸軍與海空軍如何整合戰力，而是美國陸軍將來在台灣的角色。

2022-05-27 10:00