快訊

中國附醫44例PCR出錯變「陽性」 中市府說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍九鵬海空聯合制海操演實況曝光 展現捍衛台海決心

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡安平艦首度實施雄二反艦飛彈射擊。圖／海軍司令部提供
海巡安平艦首度實施雄二反艦飛彈射擊。圖／海軍司令部提供

海軍司令部今日公布在九鵬實施的海空軍飛彈射擊訓練實況，海巡安平艦射擊雄二反艦飛彈首度曝光，驗證平戰轉換機制。海軍司令部表示，空軍及海巡艦艇聯合打擊能力，可有效阻敵進犯。操演展現國軍捍衛台海安全的決心。

海空軍本月廿四至廿六日在屏東九鵬基地實施實彈操演，模擬攻擊敵軍航空母艦，日前兩枚自海上發射的雄二反艦飛彈與一枚岸置雄三反艦飛彈，精準命中並擊沉40海浬開外的靶艦；空軍則有十二架次IDF戰機，連番自四千呎高度各投擲一枚兩千磅通用炸彈，攻擊除役靶艦錦江艦，威力大到廿公里外的岸際都感到受到震波。下周起九鵬基地將接連實施「天馬」、「雷霆」、「神弓」、「神鷹」實彈射擊操演。

海軍司令部今（27）日發出了新聞稿表示，為強化海、空軍訓練，首次驗證海巡署平戰轉換納入國軍防衛作戰序列機制，國軍日前於九鵬基地及東部海域，實施年度飛彈射擊訓練，驗證海、空軍及海巡艦艇實彈射擊與接戰能力，精進聯合作戰效能，展現捍衛台海安全的決心。

海軍司令部進一步表示，此次任務以整體防空及聯合制海場景，採「仿真實戰」與「移地訓練」方式執行，透過空中、水面及岸置儎臺，對靶船、靶標，射擊各型彈藥，命中率近98%，成功驗證海、空軍及海巡艦艇聯合打擊能力，可有效防敵進犯。

海軍司令部說，落實蔡總統「國艦國造」與「國防自主」政策，海軍依國防部聯合戰力規劃指導，致力建軍備戰及戰備整備工作，透過實戰訓練，驗證海、空軍聯合作戰指管機制與攻擊程序，強化整體防衛作戰能力，確保台海安全。

空軍射擊天弓三型防空飛彈。圖／海軍司令部提供
空軍射擊天弓三型防空飛彈。圖／海軍司令部提供
海軍射擊標準一型防空飛彈。圖／海軍司令部提供
海軍射擊標準一型防空飛彈。圖／海軍司令部提供
海軍海鋒大隊在九鵬基地實施岸置雄三反艦飛彈射擊。圖／海軍司令部提供
海軍海鋒大隊在九鵬基地實施岸置雄三反艦飛彈射擊。圖／海軍司令部提供
海軍錦江級艦射擊雄二反艦飛彈。圖／海軍司令部提供
海軍錦江級艦射擊雄二反艦飛彈。圖／海軍司令部提供
空軍戰機掛載2000磅炸彈，實施聯合制海任務。圖／海軍司令部提供
空軍戰機掛載2000磅炸彈，實施聯合制海任務。圖／海軍司令部提供
海巡安平艦首度實施雄二反艦飛彈射擊。圖／海軍司令部提供
海巡安平艦首度實施雄二反艦飛彈射擊。圖／海軍司令部提供

空軍 海軍 海巡署 台海

延伸閱讀

海巡安平艦驗證平戰轉換 實彈射擊雄二命中目標

秦剛：「一中原則」是台海和平基石 但正遭嚴重破壞

秦剛：台灣問題無妥協餘地 美國正把台海變成火藥桶

拜登軍事介入台海說 防長一度狐疑：是不是失言？

相關新聞

國軍九鵬海空聯合制海操演實況曝光 展現捍衛台海決心

海軍司令部今日公布在九鵬實施的海空軍飛彈射擊訓練實況，海巡安平艦射擊雄二反艦飛彈首度曝光，驗證平戰轉換機制。海軍司令部表示...

國軍弟兄寫信給他，他就來 李棟樑書寫人生寶貴一課

軍友社理事長李棟樑本月即將卸任，在八年任期內，他勤於「上山下海」走訪國軍。他表示，這八年來，只要有國軍的地方，他都會去慰問，對他而言，這也是他人生重要的一課，「因為國軍弟兄離鄉背井駐守在離島，面對海，什麼都沒有，」他希望國人多了解國軍，多給予支持。

軍友社理事長李棟樑八年千場勞軍 就算是偏鄉小兵他也要努力握到手

中華民國軍人之友社（軍友社）理事長李棟樑將於5月26日卸任，他自2014年接任理事長至今將滿八年，他堅持「走到、握到、關懷到」精神，親身參與敬軍慰問活動高達1,560場，不少人形容，他比任何一任國防部長更勤快慰勞部隊。今年3月，李棟樑獲頒二等雲麾勳章，是首位獲此殊榮的平民。

最後500名 內政部：今年研發替代役即將額滿

內政部今天表示，今年度研發替代役名額2500人，經過2次甄選作業，已錄取2000餘人，內政部提醒，今年甄選作業，預計持續...

寰宇韜略／拜登喊「武力防衛台灣」 但學者質疑美陸軍傳統作戰能力

美國總統拜登表達美國動用武力防衛台灣的說法，這話讓許多台灣人興奮，不過，實際的美軍戰力看在美國學者眼中，可能不是這麼回事情，美方對台海戰事抱持悲觀，去年底已有美國學者撰文質疑以美國陸軍現在的能力，如果要在台海展開有如二次大戰的跳島戰術，或者東南亞叢林的消耗戰，美國陸軍肯定沒有辦法有效執行，因為現在的美軍從911事件後，在阿富汗、伊拉克、敘利亞使用的戰術，技能，科技都是針對恐怖分子，與傳統戰爭不同，美國現在必須要思考的問題，不是美國陸軍與海空軍如何整合戰力，而是美國陸軍將來在台灣的角色。

解密捍衛戰士／電影裡F-14熄火阿湯哥跳傘 現實中挨批最棒飛機配最爛發動機

獨行俠湯姆克魯斯回來了！5月25日上映的電影「捍衛戰士：獨行俠」在影迷苦苦等待多年，挺過新冠疫情衝擊後，終於回歸大螢幕。歷經30多年的歲月，阿湯哥的戰機從F-14雄貓換成了F/A-18E超級大黃蜂，身上的帥氣飛行夾克款式也有所不同，但不變的是影迷、軍事迷的熱血沸騰。 聯合報數位版軍武頻道，從許多讀者喜愛的戰機武器角度，由資深軍事記者操刀，帶你從不同的角度，解讀這兩部橫跨數十年、已成影史經典的「捍衛戰士」系列電影。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。