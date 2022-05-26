神鷹三號翻版？國防部證實美至今未給我增程愛三發價書

我國2019年3月與美方議定增購為先進、射程遠的愛國者3型增程型防空飛彈（PAC3-MSE），但國防部長邱國正今日在立法院證實，此案我國至今未取得美國提供的發價書。立委憂心台美軍售的不穩定與不確定將擴大。

國防部曾於2021年3月證實，台美雙方於2019年第22次專案管理暨第8次工項財務審查會議研討後，確定增購愛3增程型飛彈（PAC3-MSE），並規劃在2025、2026年，分批完成運交及部署台灣作業。此型彈僅美、日使用，外傳售我數量達300枚之譜。而美拒售我反潛直升機，也是以未提供發價書方式抵制。

邱國正今日列席立法院外交及國防委員會，率中科院院長就「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告，與中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」提出報告。國民黨立委江啟臣質詢表示，已三讀的機密預算案「神鷹三號」，計畫對美採購12架反潛直升機，因應美方不願出售，此案與海軍軍史館案，是否確定辦理現況結案？邱國正答詢時證實此事。

邱國正一度表示，相關預算若要作流用或轉用，會向立法院報告，但江啟臣表示，這個絕對禁止，邱國正隨後也表示，絕對不會。

江啟臣表示，最近對美武器採購進度多項受阻，不僅媒體所報導的，如愛三增程型飛彈，發價書拿到了嗎？邱國正證實還沒有。

立委進一步說，不用說外界已報導的M109A6自走砲、人攜式剌針飛彈等。台美軍售進度究竟發生什麼事？他呼籲國防部，若有其他備案，須重新建案，不可違反預算法直接轉買。江啟臣表示，我們軍購有許多不穩定與不確定。

邱國正表示，還沒定案前，希望全部按照預算程序走。

美台商業協會與台灣美國商會日前聯名致函，關切美國拜登政府對台軍售僅著重「不對稱作戰」項目，不利台灣防禦。江啟臣表示，此信除發函給國務院副助卿，台灣方面也給了國防部長、國安會秘書長、外交部長、立法院外交及國防委員會召委民進黨籍的羅致政、王定宇、立法院長游錫堃，而在野黨立委皆未收到。他質疑，此信是否國防部授意？而國防部事後發新聞稿宣稱不受個別軍火商影響？質疑是此地無銀三百兩？

邱國正否認表示，國防部不會介入這種事。國防部是與美國防部與國務院作業，不接觸廠商。而因應軍火商介入，「又給我們信」，因此國防部要說明清楚。他表示，廠商此信對美而言是在商言商，對我方則是告知，但「真正作為是看我們」，而我們不會介入。