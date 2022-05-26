軍友社改選 黃呈琮接李棟樑擔任理事長

中華民國軍人之友社今天上午在台北國軍英雄館召開第26屆第1次社員代表大會，改選理監事。黃呈琮當選第26屆理事長，也是軍友社成立71年來，第八位理事長。身為目的事業主管機關的國防部，由副部長王信龍上將代表出席。王信龍頒獎給推動敬軍工作的20個績優社團，並特別肯定原理事長李棟樑八年任內，積極投身敬軍勞軍，對全體官兵的貢獻。

李棟樑在卸任致詞表示，過去八年和全體理、監事與工作伙伴一起打拚，秉持「組織公益化、經營企業化、過程透明化」理念，努力創新服務，從恢復敬軍團授旗、辦理國軍楷模國外參訪、發起企業敬軍活動及全國各界向國軍致敬餐會等，都是全體社員共同努力，讓官兵感受到軍友社的用心服務。

他指出，軍友社近年以企業經營理念，積極活化社產，包括桃園市軍人服務站合建住商大樓、購買台東英雄館土地、基隆市軍人服務站土地變更為商業區，逐步調整各地區英雄館多元轉型，就是要創造社產價值，將收益用在敬軍、慰助官兵眷（徵）屬的急難病困，永續軍友社的公益價值。

李棟樑強調，軍友社成立70年來，不分地域、黨派，沒有政治色彩，堅信秉持誠實、熱忱、公益的服務理念，就能獲得社會大眾肯定與認同。對於八年任期表現，他謙稱付出不多但得到很多。自己到過許多外、離島及偏遠據點，對官兵的辛勞印象深刻。李棟樑說，雖然卸下理事長職務，但服務官兵工作才要積極展開，他自許為國軍一份子，永遠願擔任國軍最堅強後盾。

王信龍致詞時，首先代表邱國正，對軍友社及各敬軍社團長期支持愛護國軍，表達衷心感謝。他也說，李棟樑八年兩個任期的表現，為「軍愛民、民敬軍」樹立了里程碑。

他表示，李棟樑任內帶領軍友社推動革新，又推出許多改善官兵福利、營造國軍形象的創舉，慰訪部隊達1564場次，慷慨解囊超過四億元，始終秉持「走在最前頭，做到最後頭」精神，為官兵無悔奉獻心力。未來國軍隨時歡迎他回來看看官兵弟兄姊妹，分享建軍備戰的成果。

社員代表大會經由投票推選出新任理、監事，再由新任理事投票互推，選出黃呈琮擔任理事長。黃呈琮就任後，邀請李棟樑擔任榮譽理事長，繼續協助軍友社服務官兵。