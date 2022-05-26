邱國正美戰院傑出校友照曝光 平頭西服的台灣人受矚

美國陸軍戰爭學院發布近期活動照片，現任義大利陸軍參謀長獲選為該校國際傑出校友，背景出現也當選該校國際傑出校友的國防部長邱國正。邱國正一襲平頭照，僅著西服，按台美無邦交的慣例，美方以「TAIWAN」標註邱國正國藉。

邱國正是美國陸軍戰爭學院1999年班，他在2018年任退輔會主委任內，獲選進入美國陸軍戰爭學院名人堂，創下中華民國軍官獲選入美國戰爭學院名人堂的首例。而當選國際傑出校友條件，必須擔任過包括國家元首或行政首長、國防部長、參謀總長或軍種總司令。

國軍現役目前擁有美國陸軍戰爭學院資歷的優秀將官，包括2007年班陸軍8軍團少將副指揮官郭力升、2010年班現任駐美軍事代表少將團長余劍鋒、 2011年班機步234旅少將旅長黃文啟、2012年班裝甲564旅少將旅長李有金、2013年班43砲兵指揮部少將指揮官張冠軍。