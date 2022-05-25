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射程900公里的雄昇飛彈前推金、馬？國防部聲明不可

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為雄三反艦飛彈。記者洪哲政／攝影
圖為雄三反艦飛彈。記者洪哲政／攝影

國防部編列海空戰力提升計畫採購特別預算案，採購長程精打擊飛彈，有立委建議應考慮前推部署金、馬，強化國防應戰能力。但國防部認為此舉無法有效發揮武器「遠距、精準、機動」武器特性，聲明不可。

特別預算建案的精準飛彈，包括雄三、雄三增程型反艦飛彈、弓三防空飛彈、劍翔無人攻擊載具系統、空射型萬劍飛彈與「增購」外傳射程達900公里的雄昇飛彈。國防部報告指出，雄昇飛彈是為打擊敵關鍵目標與作戰重心，遲滯敵攻勢行動，削弱攻台戰力，將部署在台灣本島南北部地區。

立委建議，海空戰力提升計畫採購特別預算案，主要目的是捍衛領土、領空與區域和平穩定的重大國防投資，為防制大陸近期軍機繞台、船艦侵擾不斷，因此提案要求國防部針對國防自主研各式精準飛彈等8項10案武器裝備，研究分析部署金門及馬祖的可行性，以強化國防應戰能力。

但國防部向立法院報告表示，為肆應未來新型態防空威脅，確保重要防護目標安全，並發揮不對稱作戰效益，建構具備「遠距、精準、機動」特性的打擊能力，因此提列「海空戰力提升計畫採購」項目，計國內自產各式精準飛彈等8項10案武器裝備，預計迄115年底全數籌獲，除滿足作戰需求外，亦將對整體防衛作戰造成決定性的影響。

但國防部表示，盱衡武器特性、地形限制、裝備汰換及維保效益等因素，不宜部署金門、馬祖地區。

國防部進一步指出，此次籌獲裝備均具備遠距、精準、機動」特性，除野戰防空武器系統屬短程防空外，其餘均可對150公里以上遠距目標實施精準打擊；如部署於金門、馬祖等外島地區，鄰近共軍東部戰區，無法有效發揮「遠距、精準、機動」武器特性。

國防部說，國軍各式防空飛彈採重層部署方式配置，射程均可涵蓋外、離島地區，搭配金門、馬祖現有雙聯裝刺針飛彈，可形成重層防空火網，有效防禦；考量金門、馬祖地區幅員較小，道路狹窄、地貌崎嶇，陣地選擇受限，若部署遠程飛彈無法有效發揮裝備效能。

國防部表示，此次採購野戰防空武器系統，主要用以汰換第4作戰區老舊的檞樹飛彈系統，負責防禦沿地貌飛行或突穿中、長程防空飛彈的中共戰機、低空無人機及巡弋飛彈，具高機動性並可持續變換陣地，如部署於金門、馬祖地區將造成本島防空火力間隙。

國防部表示，此次「海空戰力提升計畫採購」項目屬高精密武器裝備，鑑於金門、馬祖屬海島氣候，且均距離本島20公里以上，後勤維保不易，無法及時滿足作戰需求。

國防部說，考量外、離島地區地理條件，國軍已部署小型靈活的雙聯裝刺針飛彈，後續規畫增加部署人攜式刺針飛彈，持續強化防空戰力；此次採購各式精準飛彈部署於金門、馬祖地區，將無法滿足「遠距、精準、機動」要求。

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