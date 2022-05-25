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無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

「捍衛戰士：獨行俠」今在台上映 國防部揭示敵情政策

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
湯姆克魯斯新片「捍衛戰士：獨行俠」今天在台正式上映，國防部趕上潮流，今天在國防部發言人官方臉書粉絲專頁以「飛行勇士不獨行」為題貼文。圖/取自國防部發言人臉書粉專
湯姆克魯斯新片「捍衛戰士：獨行俠」今天在台正式上映，國防部趕上潮流，今天在國防部發言人官方臉書粉絲專頁以「飛行勇士不獨行」為題貼文。圖/取自國防部發言人臉書粉專

湯姆克魯斯新片「捍衛戰士：獨行俠」今天在台正式上映，國防部趕上潮流，今天在國防部發言人官方臉書粉絲專頁以「飛行勇士不獨行」為題貼文，為國軍飛行員進行招募。文中披露，空軍面對共機，「不能沉不住氣，而是要讓對方惹不起。」

因應共機挑釁，國防部將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」改稱為「行使自衛反擊權」，若確定有「明顯敵意」始得採取自衛行動。意即寧先承受敵機砲火，也不開第一槍。

國防部貼文表示，在空中全力以赴，就是我們的職責！(Up here, we gotta push it. That’s our job）。

貼文説，有人覺得飛行很帥、有人覺得飛行很浪漫，但「想飛」不僅是夢想也是堅持，現實總是殘酷的，飛行的不容易，訓練的艱辛，唯有自己才懂，但想守護我們所愛的你，「我想你也懂！」

貼文表示，中華民國國軍無論陸軍、海軍、空軍，都有優秀的飛行員，飛行很迷人，卻也充滿危險，相信國人也常在新聞上看到共機擾台的報導，留言處總有人要我們強硬以對，但面對敵情威脅，不能沉不住氣，而是要讓對方惹不起，請放心，「守護領空安全，就交給我們！」

貼文呼籲，「你也想翱翔天際，擁抱飛行嗎？」加入國軍，捍衛領空就趁現在！

貼文同時TAG：「捍衛戰士」、「獨行俠」、「TopGun 」等關鍵字。，

國軍 國防部 空軍

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