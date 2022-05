「捍衛戰士：獨行俠」今在台上映 國防部揭示敵情政策

湯姆克魯斯新片「捍衛戰士:獨行俠」今天在台正式上映,國防部趕上潮流,今天在國防部發言人官方臉書粉絲專頁以「飛行勇士不獨行」為題貼文,為國軍飛行員進行招募。文中披露,空軍面對共機,「不能沉不住氣,而是要讓對方惹不起。」

因應共機挑釁,國防部將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」改稱為「行使自衛反擊權」,若確定有「明顯敵意」始得採取自衛行動。意即寧先承受敵機砲火,也不開第一槍。

國防部貼文表示,在空中全力以赴,就是我們的職責!(Up here, we gotta push it. That’s our job)。

貼文説,有人覺得飛行很帥、有人覺得飛行很浪漫,但「想飛」不僅是夢想也是堅持,現實總是殘酷的,飛行的不容易,訓練的艱辛,唯有自己才懂,但想守護我們所愛的你,「我想你也懂!」

貼文表示,中華民國國軍無論陸軍、海軍、空軍,都有優秀的飛行員,飛行很迷人,卻也充滿危險,相信國人也常在新聞上看到共機擾台的報導,留言處總有人要我們強硬以對,但面對敵情威脅,不能沉不住氣,而是要讓對方惹不起,請放心,「守護領空安全,就交給我們!」

貼文呼籲,「你也想翱翔天際,擁抱飛行嗎?」加入國軍,捍衛領空就趁現在!

貼文同時TAG:「捍衛戰士」、「獨行俠」、「TopGun 」等關鍵字。,