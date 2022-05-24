「歸剛欸」演習射飛彈 台東議員怒：要帶漁民去抗議

中科院與軍方今年在東南部密集操演射擊，管制部分海域，導致台東漁民無法出海捕魚、影響生計，台東縣議員今在議會怒斥，坐辦公室的人不知漁民辛苦，支持國防，但演習應避開魚汛期，請縣府為漁民發聲，如果不解決，將帶漁民向軍方抗議。

饒慶鈴表示，國家軍事演習也應該顧及人民生活、生計，一定會向軍方或中科院反映，要求演習不能這麼頻繁，各單位一直來東部演習、試射飛彈，已影響漁民生計，縣府和議員和漁民站一起，安排時間拜訪相關單位。

根據漁業署官網射擊通報，中科院與軍方5月及6月在東南部密集操演射擊，東南部海域關閉管制，台東縣議員許進榮今天在議會不滿指出，今天開始又要演習4天，台東成功漁港、富岡漁港、尚武漁港船隻無法出海，漁民生計受影響，並指議會總質詢後，台東3漁會將到議會陳情，他們沒辦法生存了。

「歸剛欸演習射飛彈！」許進榮說，軍方近年射擊次數愈來愈多，今年已100多天演習，但國防要顧、人民生計也要顧啊，現在正是鬼頭刀等迴游魚捕撈季節，過了就沒有了，政府坐辦公室決策，軍方演習限制區域出海抓魚，你叫漁民如何過日子？漁會也沒有收入，結果軍方敦親睦鄰補助金，並沒有給最大受害者。

許進榮直言，他是真出過海捕魚的討海人，深深體會討海人辛苦，請縣府跟中央、軍方反應，台東漁民無魚可補，也建議軍方試射飛彈不要只選東部，也可以換西部或其他地區，如果遲遲不處理，他一定會帶漁民去抗議。