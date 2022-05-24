國防部證實國軍將換XT112新式步槍8月完成戰測

國防部發言人孫立方今天上午表示，陸軍規畫推動新型步槍軍事投資建案中的「XT112新式步槍」，預計在今年8月底前通過初期作戰測評，能讓單兵發揮「遠打準、近打快」，全案將按建案程序執行作業，期逐步汰換現役的步槍。

本報日前報導陸軍規畫推動新型步槍軍事投資建案，將陸續汰換T91與65K2步槍，並將新型步槍命名為XT112戰鬥步槍，可望明年面世。

國防部今天上午舉行記者會，因應媒體查詢，孫立方針對新型步槍進一步表示，因應未來作戰場景，以及城鎮戰的趨勢，為了有效發揮單兵「遠打準、近打快」的戰鬥能力，國軍「新型步槍」規畫依重量輕、便於攜行，槍身堅固、耐衝撞、射程遠等需求，按照「國防自主」原則、建案程序執行作業，期逐步汰換現役的步槍。