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台美蒙特瑞會議預定6月召開 聚焦軍售政策

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
M109A6自走砲車。圖/取自美國陸軍官網
M109A6自走砲車。圖/取自美國陸軍官網

台美「蒙特端」會議預計下（6）月在美大華府地區召開，我方將由國安會秘書長顧立雄領軍，與美國國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）等官員晤面，就台美軍售政策進行溝通。

去（2021）年蒙特瑞會議是在9月舉行，但是過去也曾有6、7月召開的前例。

「蒙特瑞」會議地點通常都是在大華府地區，多選在華府以外但距離不太遠的城市。今年我方仍以國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部副部長柏鴻輝、戰規司長李世強等官員出席；美方則預定由國防部印太安全事務助理部長拉特納、國務院東亞太平洋助理國務卿、國安會負責中國與台灣的資深主任等官員列席。

雖然美方去年就在會中知會我方須停止推動採購12架MH-60R反潛直升機案，但暫時未影響其他已宣布售台軍備項目；今年美拜登政府進一步明確以透過否決我國申購項目，執行其所謂「非對稱戰力」優先的政策，並以停止出售已宣布售台的M109A6自走砲車加以落實，雙方在軍購政策上的溝通，讓今年會議受到矚目。

國安會 華府 國防部

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