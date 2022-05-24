進快篩劑工廠、接防疫電話 防疫工作處處有國軍

國軍受命支援中央流行疫情指揮中心防疫措施，不但支援清潔消毒，也將兵力支援到工廠生產快篩劑，前往地方政府支援聽1922防疫電話。國防部上午表示，國軍協助增產快篩劑達5494萬162劑，「1922專線」值勤人力，則已支援達5778人次，目前仍持續支援中。

國防部上午舉行記者會，以「現階段國軍防疫工作報告」為題，由國防部軍醫局國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉進行說明。陳怡蓉表示，疫情不分軍民，人人均無法置身事外，國防部依據中央／地方政府防疫需求，在不影響戰備任務的前提下，支援相關任務。

陳怡蓉表示，因應快篩試劑需求，國防部自111年4月18日起，配合中央成立「快篩國家隊」，由後備指揮部負責指揮「包裝人力」支援。統計迄5月23日止，累計增產5494萬162劑。

她進一步說，依中央、地方政府人力需求，國軍自111年5月6日起，由後備及各作戰區支援「1922專線」值勤人力，後續視需求調整人力至任務結束。統計迄5月23日止，累計支援5778人次，透過專線電話提供國人安定的力量。

陳怡蓉表示，在兼顧戰訓任務及防疫量能下，國防部完成140組救護車及隨車人員整備，支援消防署，以因應持續擴大的防疫勤務量。在國軍與消防相互支持下，聯手「抗疫」，為國人提供安心的救護服務。

陳怡蓉表示，配合中央政策，國防部自111年5月13日起，所屬13間國軍醫院完成「學齡前(6歲以下)兒童就醫綠色通道(防疫急門診)」開設作業，提供兒童優先醫療服務。

此外，陳怡蓉表示，國防部所屬13間國軍醫院，自111年4月29日起擴大PCR檢驗量能，每日最大檢測量為5208件，提供國人檢驗服務。另配合中央政策，國防部受命後即刻完成整備，並於111年5月15日起開設「採檢、看診、給藥」三合一採檢站暨長者及兒童綠色通道，統計迄5月23日止，累計服務1萬1092人次。包括松山機場採檢站、汐止篩檢站/三軍總醫院；龍潭篩檢站/國軍桃園總醫院；三重篩檢站/三總松山分院等地。

陳怡蓉同時表示，自110年10月起，國軍醫院於台北車站等9處開設社區疫苗接種站，提供民眾最便利的疫苗接種服務。任務期間累計接種32萬7486人次。

她進一步說，國防部持續依中央/地方政府需求，派遣化學兵深入社區實施清消作業。統計迄5月23日止，累計派遣兵力2368人次、車輛5類725部、機具5類1402具。完成人員消毒11萬8192員、車輛消毒305部、建築物消毒1121棟、消毒面積310萬4075平方公尺。