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國防部調整防疫政策 教召後備軍人、軍訓役男看這裡

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍醫局國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉。圖/取自國防部直播
國防部軍醫局國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉。圖/取自國防部直播

國防部軍醫局國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉上午表示，因應防疫，針對新進人員如教召、軍事訓練役、志願役班隊等，報到前2日、報到當日實施全員快篩，入營後採密集篩檢方式，斬斷隱形傳播鏈。

她同時表示，國軍也調整區隔政策，三軍同時實施營區區隔管理，各單位緩辦理大型活動、講習，餐廳供餐不同餐，避免形成人流匯集，降低感染風險。海軍艦艇執行戰備任務前，一律實施全員篩檢，以降低染疫風險，避免群聚。

國防部上午舉行記者會，以「現階段國軍防疫工作報告」為題，由陳怡蓉進行說明。

陳怡蓉表示，國防部依據中央防疫政策滾動修正防疫作為，每日召開防疫視訊會議，將命令即時傳達至基層。統計至5月23日止，全軍第三劑疫苗接種率91.79%，持續接種中。

陳怡蓉表示，國防部已下令調整區隔政策，實施營區區隔管理、分艙分流，單位間暫緩交流及跨區活動，各項工作按計畫進行，各式會議人數簡併並以視訊取代實體方式執行；各單位暫緩辦理大型活動、講習，餐廳供餐不同餐，避免形成人流匯集，降低感染風險；各項訓練任務以建制最小單位執行，並調整授課地點至室外或通風良好處。

陳怡蓉表示，國防部強化官兵篩檢作為，包括空勤、潛艦及艦艇人員與密閉空間如戰情等高風險場域工作人員，篩檢陰性才可進入值勤；海軍艦艇執行戰備任務前，一律實施全員篩檢，以降低染疫風險，避免群聚；針對重大演訓任務人員，於連續假期實施入營前快篩。

陳怡蓉說，官兵有疑似症狀者，經醫務單位評估即予以快篩或轉介就醫；未接種第三劑疫苗者，每週實施快篩1次；而針對新進人員如教召、軍事訓練役、志願役班隊等，報到前2日、報到當日實施全員快篩，入營後採密集篩檢方式，斬斷隱形傳播鏈。

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