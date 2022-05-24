聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨/海巡署證實安平艦試射雄二 周五公布命中靶艦實況
海巡署今天證實，海巡600噸安平級軍艦「安平艦」(CG601)上午6時許在屏東九鵬外海首度實施雄風二型反艦飛彈射擊任務，成功命中位於蘭嶼外海百餘公里遠的靶艦。
海巡署、國防部預定本周四聯合審查操演過程，預計周五（27）由國防部統一公布試射畫面。
海巡600噸安平級「平安艦」(CG601)是首艘計畫裝設海軍「聯成系統」與雄二、三型反艦飛彈發射模組的海巡艦艇，上月28日曾被發現進入左營軍港靠泊「危險品碼頭」進行裝彈作業。
海巡署證實，由海軍人員登艦的安平艦與海軍多艘艦艇，今天清晨就在台灣東南海域九鵬基地外海待命，雄二飛彈順利發射，並命中靶船。這是海巡署成立以來，繼偉星艦後，第二次成功實施雄二飛彈射擊任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言