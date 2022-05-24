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獨/海巡署證實安平艦試射雄二 周五公布命中靶艦實況

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡安平艦（CG601）。 圖／取自海巡署長室臉書
海巡安平艦（CG601）。 圖／取自海巡署長室臉書

海巡署今天證實，海巡600噸安平級軍艦「安平艦」(CG601)上午6時許在屏東九鵬外海首度實施雄風二型反艦飛彈射擊任務，成功命中位於蘭嶼外海百餘公里遠的靶艦。

海巡署、國防部預定本周四聯合審查操演過程，預計周五（27）由國防部統一公布試射畫面。

海巡600噸安平級「平安艦」(CG601)是首艘計畫裝設海軍「聯成系統」與雄二、三型反艦飛彈發射模組的海巡艦艇，上月28日曾被發現進入左營軍港靠泊「危險品碼頭」進行裝彈作業。

海巡署證實，由海軍人員登艦的安平艦與海軍多艘艦艇，今天清晨就在台灣東南海域九鵬基地外海待命，雄二飛彈順利發射，並命中靶船。這是海巡署成立以來，繼偉星艦後，第二次成功實施雄二飛彈射擊任務。

海巡署 飛彈 海軍

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