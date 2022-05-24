獨/海巡署證實安平艦試射雄二 周五公布命中靶艦實況

獨行俠湯姆克魯斯回來了！5月25日上映的電影「捍衛戰士：獨行俠」在影迷苦苦等待多年，挺過新冠疫情衝擊後，終於回歸大螢幕。歷經30多年的歲月，阿湯哥的戰機從F-14雄貓換成了F/A-18E超級大黃蜂，身上的帥氣飛行夾克款式也有所不同，但不變的是影迷、軍事迷的熱血沸騰。 聯合報數位版軍武頻道，從許多讀者喜愛的戰機武器角度，由資深軍事記者操刀，帶你從不同的角度，解讀這兩部橫跨數十年、已成影史經典的「捍衛戰士」系列電影。

2022-05-24 07:30