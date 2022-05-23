中共走私快艇躲馬祖雷達盲區遭逮 「白金剛」緊追驅離

日前出没馬祖高登島近岸的中共不明快艇，其中一艘昨日遭到中共寧德海警查扣，證明是民間走私船。海巡署金馬澎分署今也出示我方35噸「白金剛」快艇在驅離緊追該型艇的畫面，證明我方有能力攔截反制。

據了解，大陸6具舷外機的走私快艇航速約40-45節左右，與海巡35噸艇極速相當，但走私艇極速1小時後舷外機可能自燃，35噸艇則沒有這項顧慮。我方在馬祖水域部署3艘被外界暱稱為「白金剛」的35噸艇。海巡今天出示我方緊追中共6機走私快艇的畫面。

海巡署金馬澎分署今天表示，馬祖資訊網所指大陸快艇越界案，經查18日1700時北竿雷達曾鎖定4艘可疑目標進入高登盲區，此處位於北竿西北方海域，巡防區立即調派線上PP-3582巡防艇趕往查處，當時PP-3582艇於南竿黃官嶼南面海域驅離陸籍快艇；17時26分第十一巡防區另接獲高登守備隊通報：高登南面發現4艘可疑快艇目標。

金馬澎分署表示，18日17時41分PP-3582艇抵達通報海域後，隨即高速追緝陸籍快艇，該4艘快艇立即航往西南方向，逃離我方限制水域。

海巡署「籌建海巡艦艇發展方案」新造的35噸級巡防艇及10噸級沿岸多功能艇，最高航速均高達45節以上，在確保航安前提下，馬祖海巡隊以登檢帶案為目標。上（4）月21日，馬祖海巡隊即動員2艘巡防艇，並結合當地漁民力量，於東引海域查扣越界作業的大陸快艇1艘在案。未來將持續強化勤務部署及執法力度，並透過兩岸協同執法機制，有效打擊、嚇阻越界大陸快艇，確保馬祖海域安全。