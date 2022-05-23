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中共矇面者高速快艇侵高登水域 海巡坦承無法及時攔截

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
入侵高登島海域快艇外掛6部400P舷外機。圖/讀者提供
入侵高登島海域快艇外掛6部400P舷外機。圖/讀者提供

馬祖當地有漁民目擊，本月19日有中共高速快艇闖入我高登島岸際水域，船併靠泊於近岸，船員還戴頭罩掩飾身份，懷疑是中共滲透海岸的武警甚至解放軍。海巡今天否認，但坦承現有裝備無法及時攔截。

「馬祖資訊網」日前披露，馬祖有漁民發現，19日上午9時50分至11時30分，有2艘外掛6部400P舷外機的快艇入侵高登島海域，船員戴頭罩，沒有任何捕魚行為，懷疑可能是中共解放軍或武警。

海巡署則表示，18日曾在北竿附近海域發現4艘陸籍快艇，曾派巡防艇追緝，初判應為對岸漁民，未來將持續強化勤務部署及執法力度，並透過兩岸協同執法機制，嚇阻大陸快艇越界。但海巡說法未被當地漁民接受。

海巡官員今天表示，馬祖與對岸嚴密協同執法合作取締越界大陸快艇，但因禁限制水域地理範圍距離很短，大陸快艇速度快，追緝上容易就出界線範圍無管轄權限，但海巡均嚴密蒐證資料，提供對岸單位循線追查此類船舶。

官員表示，大陸快艇漁民因怕兩岸均採重罰，時常戴面罩，以避取締，而據馬祖當地情資顯示，不可能為中共武警或解放軍。

馬祖當地有網媒披露19日有中共高速快艇闖入我高登島岸際水域，船員還戴頭罩掩飾身份。圖/讀者提供
馬祖當地有網媒披露19日有中共高速快艇闖入我高登島岸際水域，船員還戴頭罩掩飾身份。圖/讀者提供
馬祖當地有漁民發現本月19日有兩艘中共高速快艇闖入我高登島岸際水域，船就泊在岸際水域。圖/讀者提供
馬祖當地有漁民發現本月19日有兩艘中共高速快艇闖入我高登島岸際水域，船就泊在岸際水域。圖/讀者提供
馬祖有漁民發現，19日上午9時50分至11時30分，有2艘外掛6部400P舷外機的快艇入侵高登島海域。圖/讀者提供
馬祖有漁民發現，19日上午9時50分至11時30分，有2艘外掛6部400P舷外機的快艇入侵高登島海域。圖/讀者提供
馬祖當地有漁民發現19日有兩艘中共高速快艇闖入我高登島岸際水域，船就泊在岸際水域。圖/讀者提供
馬祖當地有漁民發現19日有兩艘中共高速快艇闖入我高登島岸際水域，船就泊在岸際水域。圖/讀者提供

海巡署 漁民 馬祖

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