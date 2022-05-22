火箭營電腦主機失竊 陸軍21砲指部主官管雙遭調職

陸軍6軍團21砲指部火箭營參三作戰部門接連傳出公務電腦失竊的案件，為此國防部長邱國正大怒，原陸軍21砲指揮官張冠軍、政戰主任羅吉雄都遭調職，張冠軍調任8軍團四三砲指部指揮官，遺缺則由43砲指部指揮官李韋德接任，羅吉雄則調任資通軍指揮部文宣組長。

陸軍21砲指部火箭營曾於2018年8月遺失一部雷霆2000火箭發射車的「發射系統定位定向器」，全案經刑事調查，至今仍成為懸案，月前又發生參三作戰部門電腦主機失竊。據傳，國防部派遣專案小組進駐火箭營實施駐地調查，竟從火箭營營區天花板上找到了一台10年前不知所蹤卻未呈報遺失的公務筆電，引發國防部長邱國正震怒，下令主官管調職。

但軍方上午否認這項說法，表示專案小組在營區清查找到的都屬「雜物」，而正、副主官是因電腦主機失竊案調職，相關行政懲處檢討中。而電腦主機失竊案已交憲兵調查組偵辦，失竊的電腦主機為行政用途，無洩密疑慮。

6軍團21砲指部火箭營曾是首個接裝雷霆2000多管火箭的單位，是北部反擊戰重要戰略單位。