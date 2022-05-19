【重磅快評】貧賤國軍百事哀 歸根究柢錢不夠

美台商會發表公開信，批評拜登政府宣稱不再支持「不對稱防衛」定義之外的軍售計畫，將會削弱台灣的防衛力量。對於我國軍方而言，面對美方突然叫停M109A6自走砲、MH-60R反潛直升機等軍購案，又需獨自面對國內輿論質疑，表面上當然不便多言，私下恐怕會有出一口氣的感覺。然而問題的關鍵，恐怕還是戰略目標與客觀現實，兩者能否匹配。

雖然美國與我國官方並未公開承認，但從近來美方對於我方申購武器的准與駁，以及美方智庫人士的發言，顯然華府當權派的意見是，奉「不對稱」為圭臬，尤其面對中共勢力迅速崛起，美方雖然也已開始擴軍，但2025至2027年，被認為將是雙方最接近，台海局勢最危險的時刻。因此美方認為，台灣的建軍行動，都要以能在這個時間點之前完成者為優先。時限如此緊迫，自然導致「小」武器當道。至於需時更長、花錢也更多的「大」軍購，老大哥就直接打回票，阻止小老弟癡心妄想，備多力分。

如此論述不能說全無道理，尤其是俄國攻擊烏克蘭，結果卻師老兵疲，媒體上大顯神威的，往往是刺針防空飛彈、標槍反戰車飛彈之類輕武器，連帶興起一陣大武器（尤其是戰車）無用的論述。尤其在國內，不少「台派」人士充滿移情心態，儼然認為烏克蘭抗俄有成，就象徵台灣不難抵禦中共入侵，我方只要有足夠的刺針、標槍，再加上中科院的紅隼火箭彈，配備給輕裝備部隊甚至民兵使用，就足以把解放軍打回對岸。

不過，媒體凸顯的情況，當真是烏克蘭戰爭的全貌？答案恐怕大謬不然。比較深入的研究可以發現，包括基輔等烏國大城市，未在俄軍攻擊之下淪陷的原因，仍然是烏克蘭正規部隊成功將其阻住。至於攜帶單兵飛彈、火箭的游擊隊，固然能發揮遲滯騷擾的效果，但若說當真是擋下俄軍裝甲矛頭的主力，只怕還是塗脂抹粉過頭。某個角度甚至可說，宣傳風向又類似中共對於中日八年抗戰的描述：刻意凸顯自己敵後打游擊的重要性，在正面戰場真正力擋日軍攻勢的國軍，反而淪為配角。

另一方面，烏克蘭面積60萬平方公里，是台灣的16倍以上，其防禦縱深遠超過台灣。如果共軍當真登島成功，我方有多少足以讓游擊隊拿著標槍、紅隼去伏擊的空間，恐怕也要打上大問號。

更不要說，我方提出M109A6、MH-60R、乃至E-2D預警機等需求，確實是看到部隊現用的裝備已經老舊。尤其國軍的野戰砲兵，至今仍然大量使用二次大戰、韓戰時代的舊式拖曳火砲，不管是火力與機動性，都已經落後當今水準不只一代。

然而現實問題是，近廿餘年來，中共以每年近一成幅度增加軍費，導致國軍裝備過往擁有的質優勢，幾乎在方方面面都失去，幾乎每個範疇都有迫切的更新需求。即使蔡政府確實已經提升了投資額度，但連手頭進行中的外購或國造武器計畫，其實都還不足支應，每每出現將付費進度往後延的情況。在願望無窮、資源有限的情況下，只好先挑出額度相對低，相對最快能見效的品項，其他的「迫切」需求，也就只好不迫切了。

真正的關鍵是，戰略本來是一種可能的藝術。面對海峽對岸的強大威脅，近年政府的走向，儼然以對抗、絕不妥協為標榜，並藉此在國內宣傳上抹紅異議者，大舉收穫政治利益。但是理想與目標，都必須符合本身手頭的資本。我方有沒有能力，比照對岸的軍費擴充幅度？答案無疑是不可能。而從馬政府到蔡政府，開口閉口「不對稱建軍」，說穿了也是承認「錢不夠」這個最基本也殘酷的現實。

因此「不對稱」的要義，不應該是專買某些「小武器」，而應是從大戰略上，就必須體認到自身所處的客觀形勢。充實武備與硬實力，不可以將自身的生存與安全，寄託在他人的善意上，是絕對必要之舉。然而必要條件並非充分條件，如果認為國家的安全與發展，可以單純仰賴建軍來達成；或是在國際舞台上，仰賴大洋彼岸強權的不具體保證，向近在咫尺的另一個強權揮劍叫板。國家方向的大戰略如此，所造成的安全威脅，恐怕不是建軍方向等較低位戰略所能夠彌補。