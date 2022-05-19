劍龍級潛艦電偵系統「捷星專案」告段落 海軍公布標案

海軍司令部日前公告105年即行決標的「捷星專案委製協議書」，這項專案編列2億9000萬元預算，由中科院承接，為兩艘「劍龍級」潛艦的電戰系統，進行性能提升。海軍公告舉措顯示全案告一段落，戰力備齊。

國防部曾向立法院報告，「捷星專案」關鍵技術計「耐高壓全向天線罩、耐高壓螺旋型天線罩、耐高壓喇叭型天線罩及耐高壓水密纜線」等4項製造及整合技術，而中科院技術水準可達要求。

國防部表示，「捷星專案」是要採購兩套電子偵蒐系統，裝配於劍龍級潛艦上，藉由性能提升，充分掌握水面電磁環境及發揮威脅預警功能，並將水面艦艇的雷達信號經偵蒐、分析、比對及識別等程序後，以遂行各項戰術作為，攸關海軍潛艦戰力發揮的必要性。