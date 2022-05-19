資通電軍耗資6億餘元 採購機動式遙控無人機防禦系統

資通電軍指揮部今公告委製協議書決標案，將耗資6億5728萬4000元，向中科院採購機動式遙控無人機防禦系統，預估在115年底，分別部署於桃園市、新北市、台中市、高雄市、花蓮縣等地所屬基地。

資通電軍今公告遙控無人機防禦系統委製協議書決標案，將耗資6億5728萬4000元向中科院採購相關系統，

「遙控無人機防禦系統」案由空軍統建，陸、海、空軍都向中科院採購國造的「遙控無人機防禦系統」，總預算達43億5144萬餘元，全系統包括偵測距離5公里的預警雷達與被動偵測系統、偵測距離2公里的光電目獲系統，與射程5公里的射頻干擾系統。

但全系統相當笨重，尤其預警雷達，如海軍只買43把干擾槍，陸軍則採購5套遙控無人機防禦系統、232把干擾槍；空軍未透露系統數量，但表示考量靈活配置，也只買干擾槍，將建置於全台45處包括機場、戰管雷達、防空陣地等。憲兵則採購兩套全套性的營區式裝備，強化衛戍區維安。

根據預算案所載，中科院研發的「遙控無人機防禦系統」可預警偵測、追蹤無人機入侵並進行預警反制。