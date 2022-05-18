將軍妻闖三總加護病房 馮世寬曝光退將身分：全力挺醫護人員

近日三軍總醫院竟爆出有退役將軍妻子硬闖加護病房探視，不作快篩、不PCR，還在病人面前咳嗽喝水，飆罵護理師。退輔會主委馮世寬今天在陳姓友人臉書留言評論此事說，「如他在場，會不顧一切的維護我們辛勞照顧羅老師的醫護人員」。

近日網路流傳一段「來自南丁天使子民的哭訴」影片，畫面中2名護理師正在勸說家屬探訪時間已過，但家屬不斷對著2名護理師高分貝吼叫，質問「為什麼我不能進來？」、「xxx講的對不對，我等一下去找他！」、「他（醫師）還在查房為什麼我不能進來？」 三軍總醫院證實此事發生在該院。

據了解，這是一位退役將軍妻子，不但硬闖加護病房探視，甚至不做快篩、不PCR，還在病人面前咳嗽喝水還飆罵護理師。空軍上將退役的退輔會主委馮世寬在友人臉書上評論此事留言稱：「是個陸配，我們尊敬雷虎之神，以『師母』以對，她卻對空軍司令以環，指頤氣使，真不像話！如我在場，會不顧一切的維護我們辛勞照顧羅老師的醫護人員」。