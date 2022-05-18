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將軍妻闖三總加護病房 馮世寬曝光退將身分：全力挺醫護人員

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
三軍總醫院近日發生有退役將軍妻子（圖中）硬闖加護病房探視，不作快篩、不PCR，還在病人面前咳嗽喝水、飆罵護理師的事件。圖/取自udn tv；來源/爆料公社影片
三軍總醫院近日發生有退役將軍妻子（圖中）硬闖加護病房探視，不作快篩、不PCR，還在病人面前咳嗽喝水、飆罵護理師的事件。圖/取自udn tv；來源/爆料公社影片

近日三軍總醫院竟爆出有退役將軍妻子硬闖加護病房探視，不作快篩、不PCR，還在病人面前咳嗽喝水，飆罵護理師。退輔會主委馮世寬今天在陳姓友人臉書留言評論此事說，「如他在場，會不顧一切的維護我們辛勞照顧羅老師的醫護人員」。

近日網路流傳一段「來自南丁天使子民的哭訴」影片，畫面中2名護理師正在勸說家屬探訪時間已過，但家屬不斷對著2名護理師高分貝吼叫，質問「為什麼我不能進來？」、「xxx講的對不對，我等一下去找他！」、「他（醫師）還在查房為什麼我不能進來？」 三軍總醫院證實此事發生在該院。

據了解，這是一位退役將軍妻子，不但硬闖加護病房探視，甚至不做快篩、不PCR，還在病人面前咳嗽喝水還飆罵護理師。空軍上將退役的退輔會主委馮世寬在友人臉書上評論此事留言稱：「是個陸配，我們尊敬雷虎之神，以『師母』以對，她卻對空軍司令以環，指頤氣使，真不像話！如我在場，會不顧一切的維護我們辛勞照顧羅老師的醫護人員」。

馮世寬甚至接著留言「我還想請TMD」。根據馮世寬留言的線索，空軍有「雷虎英雄」稱號者，是退役空軍中將羅化平，曾任空軍第一代雷虎小組飛行員及第二任飛行領隊，民國78年即已退役，現在高齡已96歲，現任妻子則是來自大陸的配偶。

退輔會主委馮世寬今天在陳姓友人臉書留言評論退將妻子闖加護病房事件。圖/臉書網頁。
退輔會主委馮世寬今天在陳姓友人臉書留言評論退將妻子闖加護病房事件。圖/臉書網頁。

空軍 馮世寬 護理師

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