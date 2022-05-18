美商批華府削弱台灣防禦 國防部：軍購不受軍火商影響

國防部今天（18日）晨發出新聞稿表示，美台軍售為美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續供售我所需武器裝備，顯示美方對我國防安全的重視與承諾，也是維持印太區域穩定的重要力量。

英國「金融時報」報導，台灣美國商會（AmCham Taiwan）及美台商業協會（USTBC）等美國商業團體指控華府，只批准出售自認對台灣抵抗中國全面入侵不可或缺的武器，削弱了台灣的防禦能力。

「金融時報」指出，台灣美國商會及美台商業協會提出這項指控，適逢美國總統拜登政府試圖加速對台軍售之際，但也避免出售先進戰鬥機和軍艦等平台，華府認為這些武器在對抗中國入侵上作用有限。

對此，國防部表示，台美雙方於2021年針對防衛作戰需求，共同完成「不對稱作戰」原則的定義，並於同年納入國防報告書「軍事戰略」與「建軍規劃」章節中說明；在此重申：「不對稱作戰係指作戰型態與方式，在於打亂敵作戰節奏與速戰速決企圖，非個別武器裝備選項」。

國防部表示，國軍各項武器裝備籌獲，是依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，納入計畫執行，並以國防自主為優先，無法自製或需快速提升戰力項目，方採對外採購方式籌獲，不受個別軍火商影響。

國防部表示，國防戰力整備攸關台海和平與區域安全的穩定，對於評估或洽談中的軍購案，均依美方軍售作業規定，秉持低調保密原則處理，國軍絕對以發揮國防資源最大效益為目標，持續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需最適武器裝備，並要求依約甚至提前交運，以精進台美雙方軍事互通性，確保國家安全。