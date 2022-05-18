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美限對台軍售要「不對稱」 美台商會批有害台灣防衛

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美台商會會長韓儒伯。圖／聯合報系資料照片
美台商會會長韓儒伯。圖／聯合報系資料照片

台商會17日發布新聞稿表示，美國國務院3月14日向商會簡報說明對台灣軍售的新政策，稱「拜登政府將不再支持『不對稱防衛』定義之外的對台軍售計畫」，此外，美國正在設法加快對台軍售和交貨流程。

媒體和美國國會議員多次關切台灣軍購延宕問題，美國國務院僅強調依據台灣關係法支持台灣自我防衛的既定立場，這是美方有關單位近期來首次明確提到拜登政府改變對台軍售政策。

美台商會公開質疑，新政策增加「預先處置」機制，形同僅由「白宮國安會和美國國務院」拍板售台的軍售項目，排除台灣建軍主體意志和美國主要機關的參與。

美台商會表示，新政策明顯聚焦因應「開戰日」的單一能力，其他不符合這項情境的裝備與能力都將被拒。

美台商會會長韓儒伯（ Rupert Hammond-Chambers）質疑，新作法將影響台灣獲得全方位防禦和威懾中國大陸的能力，不僅不會改善台灣安全，反而創造新漏洞，傷害台灣自信和防衛能力。

本報月初報導拜登政府喊停其上任後首批宣布的對台軍售案M109A6自走砲（新型155公厘自走砲案）；美台商會新聞稿表示，美國國務院於3月拒絕台灣提交MH-60R反潛直升機和E-2D先進鷹眼預警機的「需求信函」（Letter of Request, LOR）。

美台商會表示，國務院官員3月14日在視訊會議說明新軍售政策；該商會和台灣美國商會本月16日聯名致函美國國務院政軍局副助卿雷絲妮克（Mira Resnick），質疑新軍售政策。

美台商會表示，美國政府對於台灣適用的「不對稱戰力」定義廣泛且主觀，對於個別裝備是否符合「不對稱」標準也缺乏明確性，對美企產生嚴重不確定性，也造成美國企業與台灣討論時的障礙。

美台商會說，台灣在2007年到2017年受到布希和歐巴馬兩任總統的嚴重壓力，導致多項軍售停擺，直到2017年後才常態化，改為基於台灣實際情況來評估軍售需求，川普和拜登政府皆如此。

但如今，美台商會表示，美國在收到台灣的需求信函後啟動跨部會諮商前，還要「預先處置」，僅由國安會和國務院來決定售台的裝備項目，這兩個單位成為實際控管者，並無助台灣提升國防能力。

「我們不認為有任何其他美國的主要安全援助夥伴，在需求信函流程中也被附加這種先決條件。」美台商會表示。

此外，致國務院信函也提到，台灣要考慮的防禦不只針對中國大陸，「新的不對稱政策似乎將台灣防禦降級，僅單單聚焦於『開戰日/登陸日』（D-day）情境所需的能力及系統，使中國可恣意地持續其灰色地帶行動，毋須面對任何後果。這種作法，反而使中國不須考慮其他可能的情境及問題， 讓中國在規畫其作戰計畫更為容易。 」

美台商會表示，新的「不對稱作戰」政策排除台灣應對各種行動和潛在衝突的能力，包含面對封鎖情況的反潛、當台灣防空識別區遭入侵的指揮及控制領空的能力。

美台商會表示，一旦台灣從美國取得的裝備受限，就是把台灣推向其他裝備來源，可能迫使台灣購買便宜、功能欠佳的裝備，台灣也可能啟動國造，導致建軍時間延宕，也無助美國強化與台灣的軍事互操作性（interoperability）。

最後，美台商會質疑，台灣有民主機關能決定台灣的國安政策與國防需求，但新的政策似乎是美國決定台灣能負擔什麼項目，而非基於台灣想要優先籌獲的目標，致使台灣無法完全掌握自己的國防計畫和預算方向。

美台商會表示，這項政策似乎輕視台灣的民主機關，同時給外界由美國主導、政策父權的觀感，不僅降低台灣民眾對國防支出的支持，也無助美國目標。

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