疫情下的520／包道格：台海關係難改善 盼各方克制

蔡英文總統520就職將滿6年，對於蔡剩餘兩年任期的美中台關係走向，美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格直說，對關係改善「不樂觀」，盼各方保持克制。

現為智庫「卡內基國際和平基金會」傑出學者的包道格預期，到2024年，美台關係表面上將維持友好與穩定，但實際上，美中緊張局勢正侵蝕美台關係穩定的基礎，美中之間的穩定，一向是美台之間最佳關係的1個前提。

包道格受訪指出，美國選舉期間可能會出現1股力量，尋求美方揚棄處理對台關係的長期政策，要求政府因應變化，同時宣稱政策未變；這被北京視為漸進戰術，有可能會在中共20大之後、接近台灣選舉的某個時間點加強施壓以做出回應。

包道格表示，北京有需要避免引發兩岸危機的國內政治理由，台北沒有理由採取行動破壞地方選舉的關注度。

至於蔡政府任內兩岸關係是否可能改善？包道格說，在蔡總統任期結束前，他並不樂觀會看到美中台三角關係有所改善。他希望各方，尤其是華府與北京能保持克制，聚焦其他地方。

美國國防部前官員包士可說，相信美台關係持續有所進展，兩岸關係則會愈來愈緊張，預期中方將持續施壓測試美國總統拜登對台的安全承諾是否「堅若磐石」，特別是美國捍衛台灣的意願。

包士可指出，只有當中國大陸國家主席習近平或其繼任者明白與台灣的戰爭意味著「與美開戰」，以及美國將承認台灣時，兩岸關係才可能改善；台灣必須加強自衛，如提升對後備役甚至對平民的軍事訓練時間與強度，而美國應該揚棄戰略模糊，以免北京作出嚴重的戰略誤判。