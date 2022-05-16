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漢光兵推 邱國正：中共軍事動作曝露作戰模式

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正（圖中）今主持漢光兵推精神講話。圖/軍聞社
國防部長邱國正（圖中）今主持漢光兵推精神講話。圖/軍聞社

國軍「漢光38號」演習兵棋推演今日展開，國防部長邱國正表示，近年敵情威脅愈趨嚴峻，中共的軍事動作，曝露其可能採取的作戰模式；而海峽天塹的天然環境，影響敵人採取的作戰方式及目標選定，因此國軍透過圖上兵推的方式，務實研究每個演練課目，驗證平日戰演訓任務的成果。

邱國正在兵推前致詞時表示，今年「漢光38號」演習兵棋推演，調整為圖上兵推方式，主要原因是近年敵情威脅愈趨嚴峻，中共的軍事動作，曝露其可能採取的作戰模式；「俄烏戰爭」也讓世界各國對現代戰爭型態的改變，獲得很大的啟示。海峽天塹的天然環境，影響敵人採取的作戰方式及目標選定，因此透過圖上兵推的方式，一步一腳印，可務實研究每個演練課目，以驗證平日戰演訓任務的成果。

邱國正表示，「台澎防衛作戰處處是戰場，我們要時時都訓練」，圖上兵推的重點，在於綜整部隊平日執行戰訓任務所獲得的經驗與結果，除了要熟悉各單位的戰場環境、作戰任務與責任區域，也要掌握在防衛作戰任務中所需要的兵力與資源；同時，透過此次兵棋推演，在參謀本部協助下，進行跨軍種的研討，大家群策群力，一步一步去做，必定會有收穫，促進國軍整體防衛作戰規劃更加完備。

邱國正期勉國軍幹部，體認今年調整為圖上兵棋推演，可將平日執行戰訓任務的結果，藉由兵推進行討論，在參謀本部的協助與調配下，國軍防衛作戰與戰備整備規劃將更臻完善，務實提升整體防衛戰力。

國軍 邱國正 俄烏戰爭

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