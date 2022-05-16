海軍汾陽艦傳一半官兵快篩陽 高市衛生局：97人PCR中

海軍汾陽軍艦（舷號934）傳多名軍士官兵確診，其中1人身體不適，前天船艦緊急靠港讓士官就醫，幸僅是單純身體不舒服，高市衛生局今午表示，汾陽艦傳有接觸者快篩陽性，據掌握共有97人PCR檢驗中，市府會要求落實確診者含密切接觸者的管制。

本報接獲投訴，汾陽艦上至少有一半官兵自篩陽性，但今有數十名官兵自篩陰性，自行採檢時未將試劑完全放入鼻腔，打算矇混，但船艦出港一周，搞不好疫情已在船上傳開。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今午在防疫記者會表示，據市府掌握，這艘軍艦今今早有回到高港，由於之前船上就有傳出確診個案，及一些接觸者快篩陽性，但這些官兵是在船艙內有做適當區隔，左營海軍醫院已對艦上官兵進行全面採檢，人數97人，含快篩陽性幾位官兵。

潘表示，接續會針對船上確診個案狀況，及船艙內的人員互動進行必要處置，包含接觸者，密切接觸者的匡列隔離，務必落實相關人員的管制。