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汾陽軍艦傳群聚感染 海軍：已完成兵力調整不影響戰備
傳海軍汾陽軍艦群聚感染，今晨靠港採檢，海軍艦隊指揮部今（16）日表示，海軍已完成兵力調整，不影響戰備任務遂行。
艦指部表示，海軍168艦隊汾陽軍艦於海上執行任務時，因艦上官兵身體不適，隨即後送國軍醫院診治，並實施核酸檢測（PCR），結果為陽性。艦指部立即要求該艦返港，並實施人員快篩，結果為陽性者即實施PCR檢測。
艦指部表示，海軍已完成兵力調整，不影響戰備任務遂行；另依中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府防疫指導，已立即啟動相關防疫機制，完成分流、區隔管理及全面消毒作業，並擬定各項防疫風險管控規劃，確保戰備任務遂行，亦叮嚀官兵做好個人衛生防護，避免出入人潮眾多的公共場所，確維官兵健康與部隊戰力。
汾陽軍艦為海軍濟陽級巡防艦，為中華民國海軍在1990年代初向美國海軍租借之諾克斯級巡防艦柯爾克號（英語：USS Kirk）經過後續改良而成，船上搭載官兵約250人。
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