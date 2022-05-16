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兒童防疫專責門診綠色通道 減少民眾候診時間

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心公布第2次追加劑（第4劑）開打，目前適用對象並非全民，其中包含65歲以上者的380萬人、長照機構住民約11萬多人、18歲以上免疫不全病情穩定者等。圖為民眾施打第三劑疫苗。記者蘇健忠／攝影
中央流行疫情指揮中心公布第2次追加劑（第4劑）開打，目前適用對象並非全民，其中包含65歲以上者的380萬人、長照機構住民約11萬多人、18歲以上免疫不全病情穩定者等。圖為民眾施打第三劑疫苗。記者蘇健忠／攝影

中央流行疫情指揮中心考量國內 COVID-19疫情持續升溫，兒童確定病例數增加，提供學齡前兒童（6歲以下）優先照顧，指揮中心請教育部、國防部、退輔會附屬醫院及衛生福利部部立醫院等四大公立醫療體系，配合開設學齡前兒童綠色通道（防疫急門診），建立兒童防疫專責門診，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、PCR採檢與診療服務。台北榮總兒童防疫專責門診綠色通道，許多家長帶著6歲以下發燒、或有症狀的小朋友看診，大幅減少了等候的時間。

今天新冠疫苗第2次追加劑（第4劑）也開打，目前適用對象並非全民，且施打間隔5個月以上也要特別留意。指揮中心指揮官陳時中表示，可打第4劑的族群估計總共約400萬人，其中包含65歲以上者的380萬人、長照機構住民約11萬多人、18歲以上免疫不全病情穩定者等。

台北榮總兒童防疫專責門診綠色通道，許多家長帶著6歲以下發燒、或有症狀的小朋友看診，大幅減少了等候的時間。記者蘇健忠／攝影
台北榮總兒童防疫專責門診綠色通道，許多家長帶著6歲以下發燒、或有症狀的小朋友看診，大幅減少了等候的時間。記者蘇健忠／攝影
台北榮總兒童防疫專責門診綠色通道，許多家長帶著6歲以下發燒、或有症狀的小朋友看診，大幅減少了等候的時間。記者蘇健忠／攝影
台北榮總兒童防疫專責門診綠色通道，許多家長帶著6歲以下發燒、或有症狀的小朋友看診，大幅減少了等候的時間。記者蘇健忠／攝影
台北榮總兒童防疫專責門診綠色通道，許多家長帶著6歲以下發燒、或有症狀的小朋友看診，大幅減少了等候的時間。記者蘇健忠／攝影
台北榮總兒童防疫專責門診綠色通道，許多家長帶著6歲以下發燒、或有症狀的小朋友看診，大幅減少了等候的時間。記者蘇健忠／攝影

疫情 新冠疫苗 發燒

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