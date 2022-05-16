【專家之眼】戰爭機率升高下的蔡政府手足失措？

俄烏爆發戰爭以來，美國政界、國會、智庫公開討論台海戰爭機率大幅升高也成為新常態，蔡英文政府面對國際情勢變化所帶來台海緊張氣氛的升高顯然也深感不安。

不過，蔡英文總統有些因應措施還算得宜，有些則荒腔走板，還有些作為更是大開民主倒車，令人扼腕。美國總統拜登4月14-15日派遣一個跨黨派國會代表團訪問台北，以委婉的外交語言提醒蔡英文不要與中國大陸衝突。

美國國會議員的勸告，蔡英文顯然聽了進去。稍早多次要求中國大陸尊重台灣主權的陸委會主委邱太三果然絕口不提「兩岸主權對等」的挑釁語言。顯然，蔡英文政府這樣做不僅符合美國利益，也避免讓台灣成為挑釁對岸的急先鋒。在美國國會議員說了重話之後，如果邱太三仍然在主權問題上說三道四，就未免太不識相，不給拜登總統面子。

3月初，拜登派遣另一個跨黨派訪問團訪問台北，要求我國國防部恢復徵兵制。國防部長邱國正也正面回應，表示未來將恢復二到三年的徵兵制。然而，邱國正在恢復徵兵制方面只有建議權，而沒有決策權。

基於選舉考量，蔡英文目前僅同意將四個月的兵役期延長為一年。由於美方認為一年期的徵兵制仍不足以因應中國大陸的武力犯台，因此美國在未來還會再繼續派遣代表團遊說我國恢復正常的徵兵制。

美國行政部門與國會已同意出售我國不對稱作戰的武器。但是，我國國防部卻考慮美方有意出售的早期預警機E-2D 價錢過於昂貴。問題是，該型機種是可以協助我國有效對抗中國大陸殲-20或殲-31隱形戰機的預警機。

何況，引進該型預警機之後，從訓練到正式成軍仍需要一段時間，才能擔負保衛台灣的重責大任。納稅人民繳的稅應該用於刀口上，該省則省，該花則花，半點馬虎不得。

同樣地，從口罩之亂、疫苗之亂、快篩之亂，一而再，再而三顯示，蔡英文政府精打細算已經過了頭，危及到人民的健康甚至生命，還縱容手下官員官商勾結發國難財，草菅人命。在台海隨時可能爆發戰爭的今天，「君視人民如草芥，人民視君如寇讎」，一旦戰爭爆發，蔡英文又如何號召人民團結，共抗強敵？

面對中國大陸的軍事、外交與經濟壓力，蔡英文政府發動「認知作戰」以為因應。不幸的是，蔡英文政府對於中國大陸的認知作戰招架無力，只好炮口對內，不是批評學者「錯誤解讀」，就是說退休外交官與媒體「引證錯誤」，配合中國大陸的認知作戰。

在民主國家，言論自由是屬於基本人權之一，不得侵犯，更不得對學者、專家、媒體羅織罪名。再怎麼瘋狂的美國前總統川普，在位時也不敢關閉媒體或為學者專家戴帽子，難道蔡英文比川普還瘋狂？