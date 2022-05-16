國軍漢光「全民防衛作戰圖上兵棋推演」今起舉行5天

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
大直國防部旁的聯演中心武藝館。記者洪哲政／攝影
大直國防部旁的聯演中心武藝館。記者洪哲政／攝影

國軍漢光38號演習「全民防衛作戰圖上兵棋推演」今天（16日）起至20日，在大直國防部舉行5天。國防部曾說，推演想定發展將以近年來共軍侵擾模式及遠海長訓等各種可能犯台行動為基礎，並參酌俄烏戰爭啟示。

國防部曾表示，「全民防衛作戰圖上兵棋推演」，屬於傳統圖上兵推。據了解，這是一種結合美軍聯合戰區模擬系統（JTLS）兵棋的改良版圖上議題兵推，可以將幾個重要性、關鍵性的議題抽離，對特定戰事議題如城鎮戰，實施針對性的討論與推演，用來獲致結論與共識。

國防部曾表示，此舉除考量防疫外，同時也是為借鏡俄烏戰爭對防衛作戰的啟示，召集國軍重要幹部，以「圖上兵推」面對面互動研討方式，翔實探討戰術戰法，以獲取作戰共識，及統一用兵觀念，有利於作戰計畫發展，並具體提供建軍備戰的參據。

國防部 俄烏戰爭 國軍

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