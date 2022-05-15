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海軍司令部：「特種作戰用水下推進儎具」6月首批交裝

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為海軍水中爆破大隊的水下推進器。示意圖，資料照。圖／軍聞社
圖為海軍水中爆破大隊的水下推進器。示意圖，資料照。圖／軍聞社

海軍司令部表示，海軍所採購「特種作戰用水下推進儎具」，第一批預計6月底前接收第一批6套裝備。

海軍司令部辦理「特種作戰用水下推進儎具」建案，原規劃110年將籌購6套，但此案辦理期程延誤，預計今(111)年度才能夠籌獲第一批裝備。

海軍司令部向立法院報告表示，此案執行年度為110至111年，全案預算2億1600萬元，以最有利標方式採購特種作戰用水下推進具12套、附屬零附件及人員教育訓練等，以發揮此案預算最大效益。

海軍司令部說，此案上網公開徵求，取得4家廠商報價資料，完成商情分析核實編列預算，於110年8月6日開標，計3家廠商投標，並於9月30日召開評選會，10月21日決標，11月1日完成簽約。

海軍司令部表示，依契約内容，此案區分批次交裝，分別於簽約次日起240日天、即今年6月30日及330日曆天、今年9月3日，完成第1、2批推進具各6套交裝。

海軍司令部表示，海軍持續依節點管制各階段作業，強化履約督管機制，期使裝備籌獲順遂。

海軍 立法院

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