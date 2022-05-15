空軍提報告宣示 持續向美探詢供售先進戰機可能性

就在外傳空軍向府提出「下一代主力戰機評估報告」，計劃以百億元預算啟動下一代戰機原型機研發之際，空軍司令部近日也向立法院提出「向美提出採購最新戰機」書面報告，表示將於華美軍事交流會議中，持續向美方探詢供售各式先進及符合空軍需求戰機的可能性。

外傳空軍3月底空軍由「303計劃專案小組」向蔡總統提出「下一代主力戰機評估報告」，該型主力戰機的發動機確定採外購方式取得，採雙發動機構造，該計劃循IDS潛艦國造建造模式，由中科院擔任主合約商，再由漢翔公司為次合約商，預定2023年以科研案百億元以上的預算，啟動下一代戰機原型機研發，希望在蔡總統卸任前讓原型機公開亮相。

但立法院月前也提案表示，有鑑於台海局勢緊張，為確保國防安全及我軍空中作戰優勢，有效嚇阻中共武力攻台。因此提案要求國防部應積極向美國提出採購美軍最新戰機，並提出採購可行性評估報告。

而根據空軍司令部近日向立法院提出「向美提出採購最新戰機」書面報告指出，美方已同意供售我國F-16V BLK70型機，逐步提升我空防戰力，空軍司令部將於華美軍事交流會議中，持續向美方探詢供售各式先進及符合空軍需求戰機的可能性。

空軍司令部表示，中共武力威脅不斷遽增，空軍將持續評估所需關鍵戰力與國防政策指導，積極強化各項華美交流會議，爭取符合空軍作戰需求的先進戰機。

據了解，蔡政府執政之初原計畫向美申購F-35B戰機，但經美「明示」無法出售，並改為F-16V BLK70型機（F-16C/D Block 70），目前以特別預算採購一個聯隊部署台東。近期美方又傳來反對我「載台型」的建軍，美要再出售新型戰機的機率不高。