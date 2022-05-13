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北韓疫情爆發「不明發熱」？35萬確診破口之謎

快篩國家隊爆確診？ 軍方：非事實爆料人動機可議

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導

本土疫情升溫，國軍派員支援快篩國家隊，但有媒體報導快篩國家隊傳出確診，多人同寢室隔離。陸軍第六軍團今表示，這些爆料經過清查，所述非屬事實，披露的隔離寢室照片，也非單位現況，爆料人動機可議。

第六軍團指出，官兵支援快篩試劑的任務，穿著的都是廠商負責提供、符合作業規範的防護衣。「這項任務，所有支援的官兵，必須每周實施二次的快篩，特別是在收假後的首日排定必篩，確保支援的官兵身體健康才能投入任務，這是最基本的原則」。

第六軍團說明，國軍各部隊均依照中央以及國防部專業的指引來執行防疫任務。每個營區對於確診官兵、被匡列密切接觸者的處置都有標準作業程序。如果因為被匡列為密切接觸者，需要回家隔離，部隊會先和家屬聯繫之後，再讓官兵返家，或者以營區現有的空間降載，做適當配置進行隔離。

第六軍團強調，為了讓民眾有充足的快篩劑數量可以使用，包括國軍官兵、後備輔導幹部，與政府部門密切合作，全力支援國家隊，解決國人的迫切需要，共同努力防疫。「防疫是現階段國家之重，不實爆料對於整體防疫工作並沒有任何幫助，呼籲謠言適可而止」。

快篩製造商泰博公司也聲明，廠商均提供支援官兵換洗防護衣服務，只要官兵將需換洗衣物放在整理箱，廠商即送洗防護，無防護服不送洗輪流穿之問題。另廠區非無菌室廠，目前規畫為潔凈室，所以沒有須從「無塵無菌入口」出入的問題。

快篩試劑 隔離 國軍

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