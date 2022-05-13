快訊

全院都收確診者 柯文哲宣布：和平醫院轉成防疫醫院

北韓疫情爆發「不明發熱」？35萬確診破口之謎

中共艦隊持續操演擾台 軍友社連日慰勞戒備官兵

聯合報 / 記者程嘉文╱即時報導
在雷達站相識的夫妻檔蔡明暐上尉、洪惠玶中士。軍友社理事長李棟樑打趣要他們努力生第三胎，比照自己公司員工的福利，致贈10萬元獎金。記者程嘉文/攝影
在雷達站相識的夫妻檔蔡明暐上尉、洪惠玶中士。軍友社理事長李棟樑打趣要他們努力生第三胎，比照自己公司員工的福利，致贈10萬元獎金。記者程嘉文/攝影

中共海軍遼寧號航艦為首的艦隊，5月1日通過宮古海峽穿出第一島鏈，至今持續停留在八重山群島以南、台灣以東的國際水域，進行包括戰機起降科目在內的操演。其空軍與海軍航空兵的岸基飛行部隊，近日也多次飛出巴士海峽，與遼寧號支隊進行協訓。為求掌握共軍動態，國軍也連日派出海空兵力，對共軍進行監控戒護。

為了慰勉國軍執行相關任務人員的辛勞，中華民國軍人之友社理事長李棟樑，昨天前往蘇澳中正軍港，登上剛出海執行任務歸來的紀德級驅逐艦，今天再到海軍海偵部、空軍戰管聯隊的高山站台，慰勞值勤官兵。

軍友社將於本月26日改選新任理事長，在位八年的李棟樑即將卸任。他任內主動爭取勤跑部隊探視官兵，從民國103年8月19日赴高雄慰勞參與氣爆案搶救的部隊以來，到今天為止，總計創下慰勞各單位共1562次（個）的紀錄。他特別重視前往相對生活設施較辛苦的偏遠小單位服務，前幾年軍友社招待年度國軍楷模出國旅遊，也特別提供名額，請國防部另外挑選偏遠單位表現努力的官兵，為他們肯定打氣。

海軍雷達站贈送李棟樑全體成員簽名的卡片，站長黃少校特別提及，李棟樑上次上山慰勞時，贈送官兵的泡麵與星巴克咖啡券等小禮物，「代替我女朋友謝謝您」。空軍則有一對夫妻檔蔡明暐、洪惠玶，當初因在站上服役而相識結婚。見過兩人好幾次，也知道他們有兩個小孩的李棟樑打趣說，如果再生第三胎，就比照自己公司員工的福利，致贈10萬元的獎金。兩人也笑稱還在努力，不過雙方家族都有雙胞胎基因，「有點擔心不只一個寶寶」。

軍友社理事長李棟樑慰問海軍雷達站，對官兵表示，如果有什麼需要幫忙的地方，都歡迎提出。圖/軍聞社
軍友社理事長李棟樑慰問海軍雷達站，對官兵表示，如果有什麼需要幫忙的地方，都歡迎提出。圖/軍聞社
軍友社到海軍蘇澳中正基地訪問，與DDG1802蘇澳艦官兵合影。記者程嘉文/攝影
軍友社到海軍蘇澳中正基地訪問，與DDG1802蘇澳艦官兵合影。記者程嘉文/攝影

國軍 海軍 空軍 軍人

延伸閱讀

共軍武裝直升機昨越海峽中線挑釁 王信龍：實戰化驗證

空軍「勇鷹號」炸訓首曝光！ 居民：聲音好特別喔

美修美台事實清單文字 共軍武直10闖過海峽中線挑釁

空軍提出「下一代主力戰機」報告 仍將與美方合作打造

相關新聞

快篩國家隊爆確診？ 軍方：非事實爆料人動機可議

本土疫情升溫，國軍派員支援快篩國家隊，但有媒體報導快篩國家隊傳出確診，多人同寢室隔離。陸軍第六軍團今表示，這些爆料經過清...

立院三讀教召5次發獎金 今年就適用

為保障後備軍人接受召集的相關權益，立法院會今天三讀通過後備軍人召集優待條例，明定民眾接受教召，並完成訓練達5次者，自第5...

專家示警 中共疑建模型模擬攻擊蘇澳軍港

前海軍新江軍艦艦長呂禮詩示警，中國疑似在塔克拉瑪干沙漠模擬全尺寸的蘇澳軍港，並模擬攻擊停泊在港內的紀德級飛彈驅逐艦，對海...

陸專65年校慶 蔡總統勉：秉持士官精神守護國家安全

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「陸軍專科學校65週年校慶」致詞，肯定陸軍專校培育的士官，在國軍部隊裡扮演重要的角色。蔡總...

寰宇韜略／中共若攻台 美學者為何認「美摧毀台灣建設才能救台」

共軍海空兵力近年來頻頻出海，甚至進入太平洋，讓美方某些人士對台海局勢感到悲觀，認為台灣將無從防禦共軍攻勢，一位美國學者在美國海軍研究所（U.S. Naval Institute）出版的「議事錄」（ Proceedings）雜誌撰文鼓吹共軍占領台灣時，美國派兵摧毀破壞台灣建設，才能挽救台灣。美軍要派出陸戰隊破壞台灣的資訊基礎設施，不讓共軍使用這些設施監控台灣人民，同時切斷台灣對海外聯繫的海底電纜，讓網路無法連回中國大陸。

軍方只重提升待遇、形象工程 志願役流失沒對症下藥

聯合報數位版昨天（11日）披露，國防部提交立委的報告指出，今年前3個月，志願役士兵「不適服」離營人數共793人，扣除表現不良遭汰除者，自請提前退伍708人。提前打退堂鼓的理由，以生涯規畫43.1%最多、適應不良42.9%居次，再來是家庭因素10.6%、身體病傷2.3%、部隊任務繁重0.3%、薪水待遇過低為0.4%、生活設施不佳則為0%。 從扁政府到馬政府、蔡政府，我國兵制一路由徵兵轉型募兵。經歷長期編現比不及格（低於90%），終於在嚴德發擔任國防部長任內後期宣稱達標。如今雖因為外在政治壓力，可能恢復徵集1年期義務役，但國防部也已明言，第一線常備打擊部隊，仍將由志願人員構成。換言之即使恢復徵兵，召募問題仍然是國防部必須面對的挑戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。