中共艦隊持續操演擾台 軍友社連日慰勞戒備官兵
中共海軍遼寧號航艦為首的艦隊，5月1日通過宮古海峽穿出第一島鏈，至今持續停留在八重山群島以南、台灣以東的國際水域，進行包括戰機起降科目在內的操演。其空軍與海軍航空兵的岸基飛行部隊，近日也多次飛出巴士海峽，與遼寧號支隊進行協訓。為求掌握共軍動態，國軍也連日派出海空兵力，對共軍進行監控戒護。
為了慰勉國軍執行相關任務人員的辛勞，中華民國軍人之友社理事長李棟樑，昨天前往蘇澳中正軍港，登上剛出海執行任務歸來的紀德級驅逐艦，今天再到海軍海偵部、空軍戰管聯隊的高山站台，慰勞值勤官兵。
軍友社將於本月26日改選新任理事長，在位八年的李棟樑即將卸任。他任內主動爭取勤跑部隊探視官兵，從民國103年8月19日赴高雄慰勞參與氣爆案搶救的部隊以來，到今天為止，總計創下慰勞各單位共1562次（個）的紀錄。他特別重視前往相對生活設施較辛苦的偏遠小單位服務，前幾年軍友社招待年度國軍楷模出國旅遊，也特別提供名額，請國防部另外挑選偏遠單位表現努力的官兵，為他們肯定打氣。
海軍雷達站贈送李棟樑全體成員簽名的卡片，站長黃少校特別提及，李棟樑上次上山慰勞時，贈送官兵的泡麵與星巴克咖啡券等小禮物，「代替我女朋友謝謝您」。空軍則有一對夫妻檔蔡明暐、洪惠玶，當初因在站上服役而相識結婚。見過兩人好幾次，也知道他們有兩個小孩的李棟樑打趣說，如果再生第三胎，就比照自己公司員工的福利，致贈10萬元的獎金。兩人也笑稱還在努力，不過雙方家族都有雙胞胎基因，「有點擔心不只一個寶寶」。
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