中科院、軍方東南部密集射擊 台東漁民無法出海憂生計

中科院與軍方5、6月份於東南部密集操演射擊，部分海域管制，導致台東漁民無法出海，憂影響生計。台東區漁會總幹事李振元說：「支持國防，但也希望國防部避開魚汛期」。

李振元說，近年共軍擾台頻繁，中科院及國軍在東部海域演訓、火砲射擊增加，為了國防安全，他們漁會當然支持，但也希望國防部能考量漁民生計，避開魚汛期來演訓、火砲射擊。

根據漁業署官網射擊通報，中科院與軍方在5月及6月在東南部密集操演射擊，東南部海域關閉管制，台東成功漁港、富岡漁港、尚武漁港船隻無法出海，漁民生計受影響。

「好幾天沒出海，就算出海魚可能都被嚇跑了。」陳姓漁民說，軍方這2、3年射擊次數愈來愈多，現在魚已經很少了，火砲在海上砰砰作響，魚不被嚇跑才怪，出海抓魚能有一半漁獲就偷笑了。

另張姓漁民說，軍方演訓他們都會乖乖配合，但也希望能有相對的補償，之前漁會也反映給國防部，但他們也沒拿過任何補償，不能說只限定哪個區域漁港才有補償，畢竟海裡的魚到處游，他們是到處追捕。