快訊

國內疫情高峰持續延後？ 陳時中曝原因

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

共機擾台不停 江啟臣：國軍不能只是例行應對

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委江啟臣。本報資料照
國民黨立委江啟臣。本報資料照

國民黨立委江啟臣今天表示，共機擾台持續，甚至得寸進尺，現在從台灣西南海域逐步擴大到整個南部，形成包圍態勢，未來會不會再往東部延伸，日前更有武裝直升機跨越海峽中線，對國安造成嚴重威脅，不論是在回應美艦通過台海或是美國國務院官網更新美台關係敘述，還是對我挑釁，都只會讓台海更加緊張，陷入戰爭邊緣。

江啟臣說，共機擾台頻率和範圍不斷擴大，造成國軍戰備壓力倍增，人員負擔加重，也讓國人更加不安，且不論中共目的為何，都無助兩岸或區域穩定，更使兩岸敵意持續升高，與和平的距離越來越遠。

江啟臣說，面對共機擾台範圍擴大，國防部更坦言這是中共實戰化的驗證，因此國軍不能只是每天單純的廣播驅離、飛彈追監、戰機升空的例行應對，必須洞察中共各項作為演變趨勢，預判情勢，審慎應處反制，避免擦槍走火，確保國家安全。

共機擾台 江啟臣 中共

延伸閱讀

共軍武裝直升機昨越海峽中線挑釁 王信龍：實戰化驗證

陳時中要確診學生自我照顧 江啟臣：防疫落後幹話不落人後

影／北漂生確診居隔求助無門 江啟臣批指揮中心指亂

拜登對台首軍售喊停 江啟臣：衝擊國人對台美關係信心

相關新聞

美對台軍售喊停 專家籲國軍應重整部隊編制

美國政府日前正式通知我國，因生產線吃緊的關係，無法按期程交付台灣所訂購的M109A6自走砲，將中止這項軍售案，讓國軍的砲兵改革計畫受阻。也引發美國是否已經改變對台軍售政策，不願意提供載台式武器系統的疑慮。

共機擾台不停 江啟臣：國軍不能只是例行應對

國民黨立委江啟臣今天表示，共機擾台持續，甚至得寸進尺，現在從台灣西南海域逐步擴大到整個南部，形成包圍態勢，未來會不會再往...

部隊鍋 EP63｜國軍步兵想使用光學瞄具 真的只是一場遊戲一場夢？

從傳統的機械鐵瞄到光學瞄具，能瞄越準、代表武器的攻擊距離就越長，更有利現代戰爭作戰。 但光學瞄具百百種，該怎麼選？還有最重要的，國軍有可能使用光學瞄具嗎？

解密志願役／提前離營偏高 是部隊管太嚴 還是他們想太多

國軍志願役士兵入營後因為適應不良，打報告提前離營者的數據居高不下，國防部統計今年1到3月就有1個營以上的兵力以「不適服」為由提前離開軍營。值得注意的是，所有離營的官兵都滿意軍營的設施，也多半肯定薪資額度，但對軍中人的因素高度反感，尤其是放假要回報，職業軍人管教態度嚴厲，讓士兵寧脫去軍服，回社會重新開始。

影／立委提陸一特享榮民待遇 馮世寬：已獲應有榮譽

立委提出「國軍退除役官兵輔導條例」第2條條文修正草案，增訂凡於民國56年2月3日至76年12月31日期間，曾以「陸軍第一...

共軍武裝直升機昨越海峽中線挑釁 王信龍：實戰化驗證

空軍司令部昨（10）日公布我西南空域空情動態，共軍一架自艦艇升空的武直10直升機闖過海峽中線挑釁。國防部上午在立法院對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。