共機擾台不停 江啟臣：國軍不能只是例行應對

國民黨立委江啟臣今天表示，共機擾台持續，甚至得寸進尺，現在從台灣西南海域逐步擴大到整個南部，形成包圍態勢，未來會不會再往東部延伸，日前更有武裝直升機跨越海峽中線，對國安造成嚴重威脅，不論是在回應美艦通過台海或是美國國務院官網更新美台關係敘述，還是對我挑釁，都只會讓台海更加緊張，陷入戰爭邊緣。

江啟臣說，共機擾台頻率和範圍不斷擴大，造成國軍戰備壓力倍增，人員負擔加重，也讓國人更加不安，且不論中共目的為何，都無助兩岸或區域穩定，更使兩岸敵意持續升高，與和平的距離越來越遠。

江啟臣說，面對共機擾台範圍擴大，國防部更坦言這是中共實戰化的驗證，因此國軍不能只是每天單純的廣播驅離、飛彈追監、戰機升空的例行應對，必須洞察中共各項作為演變趨勢，預判情勢，審慎應處反制，避免擦槍走火，確保國家安全。