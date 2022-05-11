共軍武裝直升機昨越海峽中線挑釁 王信龍：實戰化驗證

空軍司令部昨（10）日公布我西南空域空情動態，共軍一架自艦艇升空的武直10直升機闖過海峽中線挑釁。國防部上午在立法院對此低調以對，國防部聯二情報次長顏有賢表示，這架機「過來中線約0.5海里」，對是否越線，他一度說涉及國家機密，只願表示「在邊緣」。國防部副部長王信龍則表示，「這是一種實戰化的驗證」，而國軍有應處規範，也有多重反制作為。

立法院司法法制委員會今初審「陸海空軍刑法」部分條文修正草案，國民黨立委江啟臣關切，這架武裝直升機是否確實越過海峽中線，列席的王信龍表示，在邊緣上。立委追問，有無實施廣播驅離？

顏有賢表示，國軍掌握共軍活動，這架機「過來中線約0.5海里」，對是否越線，他一度說涉及國家機密，只願表示「在邊緣」。他說，共軍此舉目的很多，不管是演訓或對外軍，都是可能行動之一。

江啟臣表示，數月來共機擾台趨勢，擾台架次原只在西南左下角空域，但最近台灣南部空域有遭到包圍之勢，橫跨西部到東部，包括巴士海峽的範圍，國軍如何防範？

王信龍表示，共軍行動國防部都有掌握且有應對，這是一種實戰化的驗證，國軍有應處規範，也有多重作為，但實際構想涉及我兵火力部署，共軍行動方案會納入我行動構想，國防部會掌握。