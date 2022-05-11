國軍支援快篩國家隊 國防部：戰鬥支援部隊納支援量能

針對國軍支援「快篩國家隊」，國防部常務次長李宗孝上午在立法院表示，國軍支援人力是依據經濟部在前一日向國防部提需，人力派遣順序以後輔幹部，再則是戰鬥支援部隊；後備指揮則說，已支援兩千餘人。國防部副部長王信龍表示，國防部會根據政府需要全力支援。

立法院司法法制委員會今初審「陸海空軍刑法」部分條文修正草案，國民黨立委陳以信質詢表示，疫情嚴峻，國軍軍醫院有多少資源投入支援，尤其是負壓專責病房？陳以信表示，因應新冠肺炎開設的專責負壓病床，原僅3000多床，至今約8000多床，軍醫院最大容量是多少？

國防部軍醫局長陳建同表示，有14所軍醫院按衛福部指示以5%-10%來開設；軍方接到指示開出30%的急性病床，約500多床。

陳以信憂心表示，專責病床不免會排擠到一般加護病床，量能受到限制，希望榮民總醫院與軍醫院多所協助。立委進一步詢問，後備過去支援口罩國家隊，現在的快篩國家隊後備支援多少人力？

後備指揮部參謀長表示，投入快篩國家隊部分，是動員後備輔導幹部，約佔8%，目前已有兩千多人。

陳以信表示，口罩國家隊時有7萬多人投入協助，快篩劑是目前國家最需要的戰備物資，後備幹部在全民國防下協助此事，包括救災救難與生產戰備物資，有無盤整過人力能量？他希望軍方化被動為主動來支援，因為全台都需要快篩劑。

後備指揮部參謀長表示，每一家工廠支援工作項目性質不同，生產項目、規格與過去作口罩不同，過去作口罩僅針對包裝，此次快篩國家隊支援項目則包括線上作業，配合產品輸出與精度。

李宗孝表示，支援人力是依據經濟部在前一日向國防部提需，人力派遣順序以後輔幹部，再則是戰鬥支援部隊。王信龍則說，快篩國家隊不是只有後備部隊，會根據政府需要全力支援。