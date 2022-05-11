軍刑法修法納「政治實體」 王信龍：講的就是中共

立法院司法法制委員會今初審「陸海空軍刑法」部分條文修正草案，內容增訂「與中華民國交戰或武力對峙之『政治實體』亦為敵人」。國防部副部長王信龍上午表示，「政治實體過去在法院是針對中共這一塊，講的就是中共」、「中國共產黨也是政治實體，也是敵人」。

「陸海空軍刑法」部分條文修正草案中，針對第10條進行修正。國防部法律事務司長沈世偉表示，陸海空軍刑法於90年9月28日修正公布時，第10條已明定與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體，為敵人；修正理由並敘明，所謂武力對抗之團體，指客觀上雖未與我國交戰，但事實上與我國以武力對峙之政治實體或武裝團體而言。

他表示，國防部參考109年1月15日公布施行的反滲透法第2條第1款前段規定的「境外敵對勢力」，指與我國交戰或武力對峙的國家、「政治實體」或團體。此次修訂為使相關法律規定用語一致，因此於陸海空軍刑法第10條本文增訂，與中華民國交戰或武力對峙的「政治實體」亦為敵人，以臻明確。

國民黨立委曾銘宗質詢表示，陸海空軍刑法要將「政治實體」納進來，政治實體會是誰？王信龍答詢表示，軍刑法的修定是根據109年完成立法的反滲透法，其中已將政治實體視為敵人；他說，如中國共產黨也是政治實體，也是敵人。

立委追問，而境外敵對勢力是否指交戰對峙國家？網路攻擊算不算？王信龍則表示，要看源頭從哪裡來。沈世偉則表示，網路攻擊在國際法的定義尚不明確，我國也還有許多爭議空間，現在的攻擊仍以傳統飛機大砲的實體攻擊，網攻定義還在學術討論，尚未形成具體構成要件。

民眾黨立委邱臣遠表示，此次軍刑法修法仍是要將「敵人」明確化，並將手段明確描述。國防部對政治實體的認知為何？國際恐怖組織算不算？目前我交戰的武力或政治實體有哪些？王信龍再次表示，與反滲透法一體適用，即中國大陸。政治實體過去在法院是針對中共這一塊，講的就是中共。

邱臣遠進一步表示，修法除一致性外，就是要將敵人作更精細分類，有助政府區分誰是我們的敵人，包括網攻等手段，以精準規劃國家戰略。也不要再透過政治手段聚焦，誣指誰是誰的同路人，模糊定義，成為執政黨打壓異已的手段。

王信龍進行修法報告時表示，此次修正陸海空軍刑法，主要是因應當前中共對我國家安全的威脅與日劇增，且考量軍事機密攸關軍事作戰的成敗，一旦遭不法洩漏、交付、刺探或收集，均足以使國家安全遭受重大危害。

王信龍說，為完善軍事機密維護，配合反滲透法及國家機密保護法的規範，修正陸海空軍刑法部分條文，針對洩密對象、犯罪態樣，嚴謹區分為敵人，外國、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人，以及一般人民，且增訂報請核定中軍事機密的保護，適度調整刑責，以期周延。

王信龍表示，修法另為廣納優秀法律人才進入國防法務體系，因此增訂陸海空軍軍官士官任職條例第3條之1，由考試院辦理「國防法務官」考試，提升國防法務整體。