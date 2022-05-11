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空軍「勇鷹號」炸訓首曝光！ 居民：聲音好特別喔
國內自製的「勇鷹號」高級教練機已陸續撥交空軍台東志航基地，日前該基地也展開第1梯次教官換裝訓練，駕駛勇鷹號來接替F-5老虎戰機的各項訓練科目。今天空軍太麻里靶場上空，勇鷹號炸射訓練首度曝光。在地居民驚奇「聲音好特別喔」。
「聽發動機聲就知道不是F-5香蘭」，張姓居民說，聽了30幾年F-5發動機聲，突然聲音不對了，當然會好奇，出來看，才發現是新的勇鷹號；F-5聲音感覺天空要炸裂式，且非常大聲，房子快被震破，勇鷹號的聲音就非常尖銳細小，不會不舒服的感覺。
空軍太麻里靶場1970年興建，主要用途為提供志航基地飛官進行機場炸射訓練，是空軍轄下5處炸射訓練場中唯一不進行實彈投射訓練的靶場；F-5戰機高速俯衝後，投射完畢即拉升迴轉脫離，相關投射電子儀參數，志航基地可同步接收。
因F-5機齡老舊，將由國內自製的勇鷹號高教機取代，目前已陸續量產並分批撥交空軍台東志航基地，日前第1梯次教官換訓展開。F-5預計2024年第4季完成汰除，勇鷹高教機同年完成45架生產，其中33架部署在志航基地、12架在岡山空軍官校。
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