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「陸一特」享榮民待遇？馮世寬：已經得到應有榮譽

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
退輔會主委馮世寬。報系資料照
退輔會主委馮世寬。報系資料照

朝野立委提案擬修法將服陸軍義務役3年兵役的「陸一特」納入「國軍退除役官兵輔導條例」服務對象，即提供榮民身份，但退輔會以四大理由反對修法。退輔會主委馮世寬今受訪時也表示，「我想他們已經得到應該有的榮譽」。

馮世寬指出，在那個時代，所有榮譽、紀念章還有優待，以退輔會來說，到各個農場，他們都會得到優惠的價格，「我想他們已經得到應該有的榮譽」，而且那個時候，海、空軍都是服役三年，所以陸一特服三年的話，國防部跟退輔會，已經盡全力來照顧他們。

馮世寬表示，對他們為國犧牲、為國奉獻，內心非常感激，但是有法律的規定，他們跟榮民有區別，就像現在服兵役服四年或者十年，能夠接收到的照顧也是有區隔，「我想他們應該會了解這個事情，而且行政院也已經定案，但是對於立委能夠關心這個事情，我個人也覺得非常敬佩」。

退輔會 馮世寬 榮民

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