影／金門2確診者買晚餐趴趴走 楊鎮浯籲請院檢從重量刑
台灣疫情持續升溫，金門確診者也不斷攀升，但昨晚卻有2名確診在居家照護的楊姓、潘姓男子，故意出門買晚餐，好在有熱心民眾報警，警方也火速趕往現場。金門縣長楊鎮浯今天表示，已將相關事證移交給金門地檢署偵查，他也籲請法院能從重量刑，據了解，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以上2百萬元以下罰金。
楊鎮浯表示，昨晚有民眾報案，檢舉有潘姓與楊姓2名確診個案，擅自外出買晚餐違反規定，他們從晚間18點多外出，至21點才返回住所，楊鎮浯也指出，第一時間立即啟動警政與衛政系統，警方調閱相關錄影監視系統後，已將足跡蒐羅完畢。
楊鎮浯說明，在去年特別條例通過後，這區塊改由司法單位做後續裁罰，他也正告鄉親，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條規定，「罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以上2百萬元以下罰金」，該規定為刑事責任，縣府將依程序移送金門地方檢察署偵查，絕不寬貸。
中央疫情指揮中心今天公布金門也有43名確診者，但金門縣府在下午公布新增確診者有29例，引發金門民眾質疑，兩者落差太大，金門縣府是否有隱匿或封鎖消息的嫌疑，楊鎮浯強調，縣府跟縣府公布與記者會與通報都有時間差，另外全國疫情數量太大，各縣市衛生局在上報CDC確診者時，都以戶籍為主，全國每天都有這樣的案例在發生。
楊鎮浯指出，衛生局會重新檢視發病者是否在金門為認定原則，將非在金門者的數字移出，這個數字是動態調整；他強調只要發生在金門的確診者，不管是病例或足跡，全部都會匡列出來，請大家放心。
另外，楊鎮浯也說明，部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，僅使用11床，尚有空床29床。
縣府表示，今日新增29名確診者，確診累計208例，目前收治中54例，均為無症狀或輕症。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者44人，解除居家隔離7例，目前居家隔離72例。
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