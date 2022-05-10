納「陸一特」享榮民待遇 退輔會提四項理由反對修法

朝野立委提案擬修法將服陸軍義務役3年兵役的「陸一特」納入「國軍退除役官兵輔導條例」服務對象，即提供榮民身份。但退輔會認為此舉將造成財政負擔過於巨大，提出「不符輔導條例輔導宗旨」、「政策涉及人數眾多難以掌握」、「權利義務不相當」、「有違比例及平等原則」等四大理由，反對這項修法。

立法院司法及法制、外交及國防委員會今天聯席併案審查民進黨立委蔡適應等38位委員所提「國軍退除役官兵輔導條例」第2條條文修正草案、國民黨立委洪孟楷等16位立委所提「國軍退除役官兵輔導條例」第2條條文修正草案，兩案皆擬將民國55年至76年間的陸軍第一特種兵納入「國軍退除役官兵輔導條例」所稱的退除役官兵。

退輔會透過書面報告表示，「陸軍第一特種兵」是民國55年，國軍為維繫部隊戰力需要，依據兵役法施行法第48條，報請行政院核定，採公平抽籤方式，對抽中「陸一特」，包括陸軍砲兵、工兵、裝甲、通信及兵工等役男實施臨時召集，總計服役3年。後因兵員已經足夠，方自民國76年1月1日起停止實施。

退輔會說，回顧民國55年至76年間，兩岸情勢緊張，國家處境艱危，由於當年守疆衛土的貢獻，不僅精實國軍的戰力，更為國家發展及社會安定奠定重要基礎，令人敬佩。

但退輔會提出不符輔導條例輔導宗旨、政策涉及人數眾多難以掌握、權利義務不相當、有違比例及平等原則等四大理由反對這項修法。退輔會表示，輔導條例是為輔導照顧志願服一定年限依法退伍除役或參加關係國家安全重要戰役的退除役官兵，以鼓勵人民志願從軍報國，維護國家安全。此與義務役士兵係依兵役法履行法定義務，其服役之法源依據及規範目的、役別、年資性質與計算等均不相同。

退輔會進一步表示，輔導條例規範第一類退除役官兵(榮民)需志願服役10年以上、第二類退除役官兵需志願服役4-9年；國防部依當時國家需要及法規，針對陸一特實施臨時召集，僅較當時陸軍一般兵多服義務役1年，與同時期服役於海、空軍的人員，同為依法服義務役3年，應併同整體考量。

退輔會說，「警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施方案」適用對象亦須為任職警察、消防、海巡、移民及空勤機關編制內具警察官身分，且須任職滿10年以上，或因公死亡人員之遺眷家戶代表1人，方得享有醫療照護相關權益，陸一特僅多服義務役1年，若亦邀此寬典，恐另衍生不平訾議，致政府照顧警察、消防、海巡、移民及空勤人員的措施，受有失全面及比重不平之評論。

退輔會認為，立法院提案陸一特是依兵役法及臨時召集令而連續服役3年，但其仍屬義務役性質，若享有與志願服一定年限的退除役官兵相同的權益，顯違比例原則及平等原則，恐衍生公平性爭議。

退輔會說，依國防部後備指揮部108年10月2日提供資料，該部列管的陸一特計27萬8919人，另參考內政部公布76-109年粗死亡率推估陸一特尚存22萬7299人，同時期服義務役海空軍人數經向國防部函詢結果，因早年後備兵籍資料庫不全，無法提供，因此以相當陸一特人數推估為22萬7299人。若比照第一類退除役官兵優惠，預計一年需增加的就醫及就養公務預算支出約113億7842萬餘元；同時期服其他軍種的3年義務役者若比附援引，每年需求約達227億5684萬餘元。而若比照第二類退除役官兵優惠，預計一年需增加公務預算支出約 8312萬餘元，減少收入約4431萬餘元，合計1億2743萬餘元；同時期服3年義務役者、已超過輔導期限的第二類退除役官兵等，均比附援引，每年需求約達2億9478萬餘元，公務預算支出約8312萬餘元。

退輔會建議，陸一特當年守疆衛土的貢獻，不僅精實國軍的戰力，更為國家發展及社會安定奠定重要基礎，但考量將陸一特納入輔導條例所稱的退除役官兵，所增加的財政支出過於龐大，且國防部已訂定「陸軍第一特種兵榮譽證及紀念章核發作業規定」給予尊重及實質福利，基於輔導體系一致性及整體性考量，建議陸一特不納入輔導條例所稱的退除役官兵。