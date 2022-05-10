疫情下教召還要辦？全動署：因應疫情警戒等級滾動調整
教召人員不斷反應因入營而確診新冠肺炎，對教召是否應依因疫情而暫停，國防部全動署動員管理處副處長陶成濬上午表示，國防部將密切掌握中央疫情警戒等級與防疫指引，滾動調整召訓作法。
國防部上午舉行記者會，外界關切，新加坡去年疫情嚴重時，一度暫緩教召，目前因為教召員反應入營染疫，國軍是否會考慮暫停教召？
出席記者會的陶成濬表示，為統一國家防疫處置事權，疫情統由CDC對外說明；國防部將密切掌握中央疫情警戒等級與防疫指引，滾動調整召訓作法。
陶成濬表示，召訓採多次篩檢，陽性者立即通報地方衛生機關，並送醫複驗及依法解召，以遏止群聚感染。林文皇說，教召人員送醫檢驗PCR均派遣救護車由幹部陪同，並依CDC規定採個人駕車、防疫計程車或巴士等方式，通知親友後返籍。
至於目前國軍共有多少人確診？他說，每一個確診個案國軍都非常重視，第一時間就啟動應變機制，在中央及地方衛生局指導下，都能有效掌握。目前確診官兵均屬無症狀及輕症，已陸續康健出院，國防部會持續提供官兵最好的醫療照顧服務。
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