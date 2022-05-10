汛期救災整備 國防部：超前部署、預置兵力、隨時防救

國防部上午舉行記者會，說明國軍因應汛期的救災整備措施。國防部作計室聯合作戰處處長林文皇表示，各作戰區已規劃對22個縣市、518個區鄉鎮，派遣連絡官、情蒐官先期進駐並與地方政府建立連繫管道，將負責掌握地方災害情資，以及協助兵力申派事宜。同時整備特戰部隊，將派遣於山地或高風險潛勢地區，協助災情蒐報、救災部隊引導、居民撤離及緊急救援等任務。

林文皇表示，面對天然災害威脅，國軍秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」的理念，持續強化救援應變能力；遭遇災害時，依中央指導及地方政府需求，派遣兵力、機具，協助地方共同遂行災害防救任務，以有效降低災損。因應汛期來臨，國防部已完成各項災防救援整備，並依需求派遣兵力支援。

林文皇表示，國軍在救災兵力整備上，已規劃預置及待命兵力，針對易發生土石流及淹水潛勢地區，由各作戰區規劃防災預置兵力派遣，爭取災防救援時效。而因應災情與救援需要，國軍各營區保持應援兵力依命救援。

林文皇進一步指出，在防、離災階段，由本、外島作戰區、防衛部及後備指揮部，依災防需求，規劃對22個縣市、518個區鄉鎮，派遣連絡官、情蒐官先期進駐並與地方政府建立連繫管道，，將負責掌握地方災害情資，以及協助兵力申派事宜。

林文皇指出，國防部特別整備特戰搜救兵力，由陸軍特戰指揮部及海軍陸戰隊編成搜救小組，依災情威脅，攜帶GPS定位儀、無線電、衛星電話等通資裝備與器材，派遣於山地或高風險潛勢地區；將協助災情蒐報、救災部隊引導、居民撤離及緊急救援等任務。

在而災後消毒防疫上，國防部持續整合三軍化學兵部隊，完成人員、裝備、機具的整備，可依災害復原或當前防疫需要，派遣兵力、機具，協助地方消毒及防疫工作，維護環境衛生與疫情防堵。

林文皇表示，國軍平時已完成各型車輛、工兵機具、航空器、膠舟，以及挖土機、生命探測器等各式救災裝具整備，依需求隨時投入救災支援任務。國軍各級醫院及三軍衛生部隊，也編組救災醫療小組，並完成醫療救護資源整備，依需求遂行傷患醫療救護與後送支援作業。

至於救災防疫措施，林文皇表示，將確依中央疫情指揮中心防疫指引，持恆要求官兵協助防救災時，嚴守各項防疫規範，降低疫情傳染風險

林文皇說，國軍依據「災害防救法」強化人員、物資、機具與車輛等各項防救災之整備，協助地方政府遂行災害防救任務，並落實各項防疫措施，共同守護人民安全，展現保護人民及守護家園之決心，以確保國人生命、財產的安全。