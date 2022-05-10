海軍今起4天東部飛彈射擊 中共軍機連4天飛我東南空域
海軍今起連4天在東南部進行飛彈射擊，射程超過200公里，穿越綠島及蘭嶼，上午海空域全面關閉，不僅海巡署出動艦艇海上管制，中科院也派出無人機及指揮作業車監控及取得飛彈相關參數。
根據漁業署射擊通報顯示，海軍5月10日至13日共計4天進行飛彈射擊，範圍從屏東九鵬基地至綠島及蘭嶼外海，射程超過200公里，軍事專家研判可能是雄風系列飛彈的實彈驗證及年度操演訓練。
今天早上7點多，空軍勇鷹號高級教練機在台東太麻里靶場炸射訓練結束後，緊接著東南部海空域全面關閉，海上出現海巡署艦艇，沙灘上中科院指揮作業車完成部署就緒，隨即無人機展開起降。
海軍這次飛彈射擊，中科院配合申請空拍偵照作業來監測及參數取得，依射擊警戒區域圖示來說，外界研判為雄風飛彈可能性最大，但是否外傳雄昇飛彈，軍事專家認為應為雄三或雄二增程驗證。
軍事專家表示，射擊警戒區內設置2處靶船點，是海軍典型反艦導彈的驗證能力測評，加上射擊範圍拉至綠島、蘭嶼往東外海，最大彈道高度5000呎以下，更符合雄風飛彈飛行實境，中科院也較能收集完整相關參數。
據了解，除了海軍5月上、中旬進行飛彈射擊，中科院也將於5月下旬即6月上旬進行實彈射擊，且涉及範圍同樣是在綠島及蘭嶼間往外延伸200公里。近日中共軍機自5日起已連4天飛入我東南空域，時機點敏感。
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