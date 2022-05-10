專訪／加駐台代表：反對加劇台海緊張 籲和平解決分歧

俄烏戰事讓國際更關注台海，加拿大駐台代表芮喬丹指出，理念相近國家意識到需要挺身，統一戰線應對無端的侵略；芮喬丹說，加拿大一貫反對任何企圖改變現狀、加劇台海緊張局勢的片面行動，並呼籲透過和平對話解決分歧。

對於「世界衛生大會」（WHA）22日將於日內瓦舉行，台灣尚未收到邀請，芮喬丹重申，加拿大支持台灣以觀察員身分參與WHA，加國政府一向支持台灣有意義參與國際組織，台灣缺席將損及全球利益。

芮喬丹（Jordan Reeves）接受本報專訪，談及俄烏情勢、加台關係進展、加拿大對於台灣申入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的立場等，話題也觸及兩岸關係。

芮喬丹認為，理念相近國家提升對印太區域和平與穩定的關注，有幾個主要原因，包括中國大陸變得更強勢，大陸在南海軍事化，以及愈來愈多共機進入台灣防空識別區；其它原因還包括世界對台灣快速因應新冠肺炎疫情留下深刻印象，以及全球面臨晶片短缺問題，而台灣在供應鏈中的關鍵角色，也讓台灣成為關注焦點。

芮喬丹受訪時多次提及印太區域和平、穩定、繁榮的重要性，認為價值觀相近的國家應站出來「做更多事情」，而加拿大也會尋求加強與印太區域理念相近夥伴的關係與合作。

經貿關係方面，今年初，政委鄧振中與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）宣布台加啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論。針對相關進展，芮喬丹表示，雙方繼續會談，正向前發展，他雖未參與討論，但預期「在不久的將來」就能結束探索性討論，且「審慎樂觀」相關談判將會持續。

至於加拿大對於台灣申入CPTPP的立場，芮喬丹指出，加拿大一向贊成擴大CPTPP，認為應納入所有願意並能達到該協定高標準的經濟體，也期望這些欲加入的經濟體一直以來都遵守其貿易承諾；加拿大將與其它CPTPP會員合作，一致作出決定，但目前CPTPP會員將優先處理英國申請案。