傳美官員對售我M1A2T戰車有意見？陸軍：採購進度正常

外媒報導美國官員對出售台灣的108輛M1A2艾布蘭戰車「很有意見」，陸軍司令部昨日對報導沒有評論，但表示台美對此案有定期溝通管道，全案期程迄民國116年止，目前均依計畫節點執行，進度正常。

紐約時報日前報導，部分美國官員對於川普政府2019年批准售台的108輛M1A2艾布蘭戰車很有意見。

而據了解，我國向川普政府申請採購108輛M1A2T戰車，建案之初美國在台協會台北辦事處（AIT/T）安全合作組並不支持，但透過斡旋，並邀請美國防官員實地來台勘查桃竹苗一線海岸預計部署戰車的陣地、機動路線等，最後仍促使川普同意購案。

但我對美軍購除須面對美國國防部外，美國國務院有兩個機關可以主導、卡關我軍購案，包括軍控局與東亞局。

陸軍司令部昨日表示，陸軍為強化防衛作戰地面戰力，計畫採購M1A2T新式戰車，與美方有定期溝通管道，全案期程迄民國116年止，目前均依計畫節點執行，進度正常。